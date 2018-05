Quim Torra se burló del PSOE en Ferraz el día de la dimisión de Pedro Sánchez

?? Que no te cuelen un bulo. No. Torra nada tiene que ver con ningún socialista. Representa la peor derecha. Vino a Ferraz a reírse de nosotros. Estamos conociendo su xenofobia, su supremacismo. Ahora sabemos también de su indignidad impropia de cualquier político. pic.twitter.com/SmSDxISxd9 — PSOE (@PSOE) 16 de mayo de 2018

Per si de cas, nosaltres ja som a Ferraz per donar suport a Pedro Sánchez i que el Senat vingui a BCN pic.twitter.com/AJTLrKBkKM — QuimTorraPla (@QuimTorraiPla) 30 de septiembre de 2016

El, acudió el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2016 a las concentraciones que se produjeron delante de la sede del PSOE en Madrid, donde se celebraba el comité federal socialista que culminó con la dimisión de Pedro Sánchez . Varios tuits demuestran que el presidente catalán electo participó en las concentraciones, aparentemente para dar su apoyo al líder socialista. No obstante, algunas fuentes apuntan que en realidad Quim Torra pretendía con su presencia en Ferraz burlarse del PSOE.Este miércoles, los socialistas han querido salir al paso de la polémica y han denunciado lo que consideran"Que no te cuelen un bulo. No. Torra nada tiene que ver con ningún socialista. Representa la peor derecha. Vino a Ferraz a reírse de nosotros", señala el PSOE en un mensaje que publica en la red social."Estamos conociendo su xenofobia, su supremacismo.", añaden los socialistas en su mensaje.El tuit del PSOE sale a colación de varios mensajes difundidos por Torra hace dos años desde su cuenta en Twitter y que hoy publican algunos medios y en los que el recién investido president aparece en varia fotografías a las puertas de Ferraz con mensajes de apoyo a Pedro Sánchez."Por si acaso, nosotros ya estamos en Ferraz para dar apoyo a Pedro Sánchez y que el Senado venga a Barcelona", dice en un tuit publicado el 30 de septiembreAl día siguiente, el 1 de octubre de 2016, Torra saca en la red social otro mensaje en el que pude leerse:, con una foto suya frente a la sede.Con la etiqueta #Ferraz, Torra acompañó los tuits de fotografías en la que aparece a las puertas de la sede durante las concentraciones de simpatizantes de Sánchez que acudieron a respaldarle durante el convulso comité federal que acabó con la dimisión del líder socialista y el partido en manos de una gestora.