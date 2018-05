El PSOE propondrá reformar el Código Penal para actualizar el delito de rebelión

El secesionismo xenófobo se va a encontrar con un muro: el muro del Estado Social y Democrático de Derecho y el de la unidad de las fuerzas democráticas. #LDPedroSánchez — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 16 de mayo de 2018

No descarta intervenir TV3 llegado el caso

Torra, el verdadero rostro del independentismo

¿Cuál es la propuesta política de Rajoy y de Rivera para resolver esta cuestión, más allá de esconderse en la excepcionalidad? Hacer como Aznar es un error porque es utilizar la confrontación territorial como arma electoral. Rivera debe reflexionar. #LDPedroSánchez — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 16 de mayo de 2018

El líder del PSOE ha defendido este miércoles la necesidad de reformar el Código Penal para actualizar el delito de rebelión a los tiempos que corren "en el siglo XXI", porque tal y como está redactado hoy en día sAsí lo ha desvelado en una entrevista en los Desayunos de TVE, donde ha advertido de que el desafío secesionista en Cataluña es un problema que se va a prolongar durante "muchos años" en España.Sánchez ha garantizado el apoyo del PSOE si el Gobierno delleva al Congreso esta actualización del Código Penal. En caso de que no lo haga, entonces los socialistas presentarán una propuesta en este sentido, ha precisado.Esta reforma, ha explicado, persigue adecuar el delito de rebelión a sucesos como los ocurridos en Cataluña con el fin de dotar al Estado de instrumentos precisos con los quecomo la Constitución frente a aquellos que aprovechan su condición de líderes de instituciones democráticas para "subvertir el orden constitucional".Sánchez ha subrayado la necesidad de dejar claro al secesionismo que siempre que pretenda conseguir sus objetivos vulnerando la leyespañol, que responderá de forma "firme", pero "serena" y "proporcional" a los desafíos que le plantee el independentismo, si es necesario con otro 155.El líder del PSOE ha dejado incluso la puerta abierta a que, llegado el caso, un nuevo 155 incluyera la intervención de los medios de comunicación públicos catalanes, una opción que rechazaron frontalmente los socialistas en el debate sobre el actual 155.Eso sí, ha dejado claro que para, el desafío del Govern que lo motivase debería concretarse en "hechos", no basta sólo con "palabras" que amenacen con determinadas acciones.En el transcurso de la entrevista, Sánchez ha presentado como unala investidura decomo presidente de la Generalitat, en el sentido de que permitirá que muchos, tanto en Cataluña, como en el resto de España y en el extranjero conozcan el verdadero rostro "xenófobo y supremacista" que esconde el movimiento independentista y que se asemeja a otros movimientos en Europa y el resto del mundo.En este sentido, Sánchez cree que los tuits borrados del presidente de la Generalitat, en los que presenta a los catalanes como una raza superior a la española, han hecho más pedagogía sobre la verdadera amenaza que representaque cualquier campaña de información del Gobierno o de los partidos constitucionalistas.El líder del PSOE ha hecho una llamada de atención a ERC, un partido de izquierdas que, ha subrayado, no se entiende cómo puede estar apoyando un "discurso claramente supremacista, que basa sus postulados en cierta superioridad del pueblo catalán y que niega la españolidad de Cataluña, que existe y hay mucha"., ha advertido.Sánchez también ha enviado un mensaje a Ciudadanos, que empezó, según él, negando el 155, pasó a reivindicar su uso para desbloquear la situación, luego retiró su apoyo al Gobierno en torno a este asunto para inmediatamente después pedir unidad de los demócratas en torno a este artículo de la Constitución española.El líder del PSOE ha instado por tanto al líder naranja, Albert Rivera , a que renuncie a poner en cuestión la unidad de los partidos constitucionalistas por "arañar votos" porque es"en momentos como éste" en el que España ha de pertrecharse de "argumentos" para hacer frente al secesionismo.