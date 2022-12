El periodista deportivo estadounidense Grant Wahl falleció por causas naturales mientras cubría el Mundial de Qatar, concretamente por una rotura del aneurisma aórtico con un hematoma en el pericardio, según confirmó su esposa, Céline Gounder.

"Ni la reanimación ni las descargas le habrían salvado. Su muerte no estuvo relacionada con COVID. Su muerte no estaba relacionada con el estado de vacunación", expresó Gounder, dejando claro que el informe médico no daba lugar a incoherencias.

Wahl se desplomó en la tribuna de prensa del Estadio de Lusail durante el partido de cuartos de final entre Argentina y Holanda. Los equipos médico comenzaron a tratarle en el propio recinto y después fue trasladado al Hospital General Hamad, donde murió a los 48 años.

Días antes, y según el propio Wahl, fue detenido durante 25 minutos antes del Estados Unidos-Gales de la fase de grupos de la Copa del Mundo, el 21 de noviembre, por llevar una camiseta con los colores arcoiris para mostrar su apoyo a la comunidad LGBTQI. La homosexualidad es ilegal en Qatar y se castiga con hasta siete años de cárcel. Tras conocerse la noticia, su hermano denunció a través de Instagram que el periodista podría haber sido asesinado.

"Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington. Soy el hermano de Grant Wahl. Soy gay", afirmó en el vídeo, según recoge 'New York Post'. "Soy la razón por la que usó la camiseta del arcoiris en la Copa del Mundo. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano acabe de morir. Creo que lo mataron. Y solo pido cualquier ayuda", agregó.

El periodista estaba casado con Céline R. Gounder, médica especializada en enfermedades infecciosas que formó parte de la asesoría de Biden para el coronavirus, y quien hoy ha confirmado que las causas del fallecimiento son naturales.