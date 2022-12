Marruecos se ha plantado por sorpresa del mundo entero en las semifinales de Qatar 2022. Nadie contaba con ellos ni para pasar la primera fase donde Bélgica y Croacia partían como favoritos en su grupo e incluso se hablaba de las opciones de Canadá. Marruecos no se clasificó, sino que fue primera de grupo, dejando fuera a los belgas, y por el camino ya ha dejado a otras favoritas al título, como España y Portugal. La dificultad va en aumento con la semifinal frente a Francia, pero ya se ven capaces de todo.

Sofyan Amrabat, a sus 26 años, es el alma del equipo. Los empuja a todos desde su posición de medio centro. Su fuelle dejó impresionado a Luis Enrique y el centrocampista de la Fiorentina es una de las grandes revelaciones del torneo. Nacido en Holanda, se formó en el Utrecht y Feyenoord antes de pasar al Brujas, Hellas Verona y finalmente instalarse en la Fiorentina.

Sin embargo, su gran altavoz ha sido el Mundial de Qatar 2022. Su fe es indestructible. Con sus esfuerzos en el campo se nota que cree en cada partido. No da un balón por perdido y su sueño permanece.

Con una bolsa de hielo en un tobillo fruto de uno de los muchos impactos que sufrió ante Portugal, Amrabat explicó que el secreto de Marruecos es muy simple. "Consiste en defender muy bien, lo hemos hecho durante todo el torneo. Hemos mostrado un gran espíritu de lucha. En el fútbol son importantes las individualidades, pero el mejor equipo es el que marca las diferencias”.

Su ambición es máxima después de haber hecho historia con Marruecos. Es la primera selección africana que alcanza unas semifinales “¿Por qué no podemos ganar el Mundial?”, se preguntó con el rostro muy serio. No acababa de entender cómo la prensa occidental todavía no da todo el crédito suficiente a su selección después de todo lo que la conseguido.

Codiciado en Europa

El escaparate del Mundial ha provocado que clubs como el Liverpool se hayan interesado por él, pero Amrabat ahora no tiene la mente en los clubs. La semana que le espera con una semifinal y otro partido por delante, ya sea por el tercer o cuarto puesto o la final, es demasiado importante como para descentrarse con cantos de sirena.

El centrocampista admitió que el desgaste ante España les pasó factura "y nos dejó cansados y menos frescos ante Portugal, pero esto es la Copa del Mundo y lo debes dar todo".

Amrabat y sus compañeros están acompañados por el pueblo marroquí y árabe en la Copa del Mundo. También por su familia de la que dijo sentirse "muy orgulloso, estaban llorando, es el motivo por el que juegas a fútbol. Para vivir momentos de estos y ver la felicidad de los que están a tu lado. Es muy bonito".

El partido ante Francia irá mucho más allá del aspecto deportivo. La población marroquí residente en el país galo está vibrando con su selección. Unas 20.000 personas salieron a los Campos Eliseos de París y se produjeron 42 detenciones.

El duelo directo ante los franceses provocará que la tensión sea todavía mayor. Un partido de alto riesgo tanto en Doha como en Europa.