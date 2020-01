Matías Vallés: Un niño se traga doce pins parentales y es un detector ambulante de ideología de género

Matías Vallés

Un niño español se ha tragado ya doce pins parentales. AgaPinto Pinzón Pineda, de diez años y 90 kilos de peso, no va nunca al colegio sin cargar con su pin protector. Su padre, Píndaro Pinzón Pinchete insiste en que "a mí nadie me dice cómo debo educar a mi hijo ni me pincha la cabeza", mientras rociaba de ketchup una hamburguesa triple a la criatura.