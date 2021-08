Con la tecnología del motor y del chasis, además de la aerodinámica de la RC213V-S, la Honda CBR1000RR-R Fireblade S, es prácticamente una “MotoGP homologada para carreterapara carretera”. ¿Pero en qué se traduce todo esto en la pista? Con ayuda del equipo Honda Racing UK del British Superbike, llegó el momento de responder a esta pregunta. ¿Es más rápida la versión de serie de la Fireblade?

La CBR1000RR-R Fireblade SP y su equivalente del British Superbike tienen mucho en común. Comparten numerosos componentes principales que son idénticos, como el chasis y el motor, pero obviamente existen diferencias en la moto de competición, que está diseñada en particular para campeonatos BSB con especificaciones para la ECU, con mejoras en la caja de cambios, un peso mínimo de 168 kg y un límite de revoluciones más alto.

Pero para ver en qué se traducen estos cambios, el piloto del equipo Honda Racing UK BSB, Glenn Irwin, enfrentó su moto del British Superbike con el número 2 y una CBR1000RR-R Fireblade SP estándar CBR1000RR-Rrecién salida del concesionario, salvo por un juego de neumáticos slick Pirelli Diablo (compuesto SC0). Irwin pilotó las motos el mismo día y en las mismas condiciones en el Circuito Internacional de Oulton Park, de 4,33 kilómetros de longitud.

En la última vuelta de una tanda de seis, Glenn consiguió un tiempo de 1’39.054 con la CBR1000RR-R Fireblade SP de serieCBR1000RR-R, un tiempo tan solo 2,872 segundos superior al que logró con su Fireblade del British Superbike. Sorprendentemente, el tiempo de Glenn con la CBR1000RR-R Fireblade SP estándar (equipada todavía con retrovisores y portamatrícula) le habría servido para calificarse en la fila 11 de la parrilla de la BSB Superstock Race en el circuito de Oulton Park en la carrera de apertura de la temporada 2021, celebrada tan solo un mes después de realizarse esta comparativa.

Al acabar los test, Glenn Irwin dijo que “teniendo en cuenta mi experiencia hoy, estoy impresionado al ver lo que una moto recién salida del concesionario puede hacer en un circuito y lo rápido que se pude ir en la Fireblade SP estándar. Las dos motos son muy muy parecidas. No me sorprende porque me encanta esta moto, pero es algo increíble. Viene directa del concesionario y no tuvimos tiempo para prepararla, de hecho, necesité un par de vueltas para ajustarla. Si hubiese tenido más tiempo para acostumbrarme a las condiciones, estoy seguro de que podría haber ido incluso más rápido”.