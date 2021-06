Zero MotorcyclesZero Motorcycles, líder en la fabricación de motocicletas eléctricas, ha puesto en marcha un acuerdo con la empresa GarantiPlus, especializada en la creación y gestión de programas de garantía mecánica, con el objetivo de extender la garantía de sus motos en España hasta los cinco años de forma totalmente gratuita para los compradores de sus motocicletas durante los meses de julio y agosto. Esta increíble iniciativa viene a sumarse a los cinco años o 100.000 kilómetros de garantía de la batería de sus motos, que los sitúa como la referencia de la movilidad eléctrica.

Los clientes que adquieran una Zero durante los meses de julio y agosto recibirán como regalo la extensión de la garantía de la moto hasta cinco años, de modo que la misma garantía del vehículo irá a la par de las baterías, que actualmente ya es de cinco años.

Como hemos comentado, la nueva iniciativa de Zero Motorcycles y GarantiPlus estará vigente únicamente durante los meses de julio y agosto de forma gratuita para los compradores particulares. A partir de agosto, se podrá contratar el servicio de extensión de la garantía a un precio exclusivo en el momento de compra de las motos o durante los tres meses anteriores a la fecha fin de la garantía otorgada por Zero Motorcycles. Cabe destacar que la extensión de la garantía no es aplicable a flotas, donde Zero también tiene una importante presencia en España en los cuerpos policiales y de seguridad.