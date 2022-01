La compañía catalana productora de cargadores para vehículos eléctricos y soluciones para la gestión de la energía entre el vehículo, la red, el edificio y el cargador, Wallbox, está centrada ahora en crecer en Estados Unidos. Tras salir a bolsa en Nueva York, con grandes resultados, y llegar al mercado más importante del mundo para su negocio el año pasado, la firma capitaneada por Enric Asunción, su consejero delegado, quiere ser conocida por todo el mundo en el país americano. Y para ello no hay nada mejor que la Super Bowl.

La final de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, es el evento deportivo, en años sin mundial de fútbol ni Juegos Olímpicos, más seguido del año, con más de 120 millones de personas pegadas a la pantalla para ver el partido, la gran mayoría en el mismo país. La Super Bowl, que este año se celebrará el 13 de febrero, 14 de febrero a las 00.30 horas en España, no es un simple partido, es todo un evento social en el que mucha gente, fanáticos o no del deporte, se unen para ver el espectáculo. Además, los anuncios son todo un acontecimiento, con cientos de millones de euros invertidos por las marcas para no solo aparecer ante tal audiencia, sino para mostrar sus novedades e innovaciones, muchas veces presentadas por actores de renombre.

El anuncio de Wallbox en la Super Bowl forma parte de la estrategia de crecimiento de la compañía en Estados Unidos, con el objetivo de mejorar su posicionamiento en dicho mercado para dar a conocer sus soluciones de carga y sus productos. “En Estados Unidos, los estudios demuestran que la mayoría de la gente considera, al menos, la opción de compra de un eléctrico. Queremos mostrar nuestros innovadores productos de diseño a estos consumidores”, dice Enric Asunción. “La Super Bowl, un evento con unas audiencias muy altas, es el mejor lugar para presentar de manera masiva nuestra marca”.

Wallbox en Estados Unidos

La compañía trabaja codo con codo con The David Agency, una agencia de publicidad de renombre, para la producción del anuncio que la compañía emitirá durante el partido. Tras este acontecimiento, los planes de Wallbox en Estados Unidos pasan por poner en marcha su nueva fábrica, la cuarta en todo el mundo, en la ciudad de Arlington, en Texas. Esta sede dispondrá de 12.000 metros cuadrados y creará 250 puestos de trabajo tras una inversión de 44 millones de euros.

Tras su llegada al mercado estadounidense el año pasado, Wallbox ha sido noticia por su participación en el CES de Las Vegas este mes de enero, presentando el Quasar 2, un cargador bidireccional antiapagones diseñado para dar soluciones a las necesidades específicas del mercado del país. La firma catalana registró unos ingresos por valor de 3,9 millones de dólares en Estados Unidos en los primeros nueve meses de 2021, 1,9 millones de los cuales solo durante el tercer trimestre, el último del que hay datos confirmados.