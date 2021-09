Las matriculaciones de vehículos en España profundizan la tendencia a la baja, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac)Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). De hecho, agosto se convierte en el primer mes, tras el inicio de la pandemia por coronavirus, que registra menos ventas comparado con el mismo periodo de 2020.

Según el último informe publicado por Anfac, las matriculaciones de turismos y todoterrenos registran una fuerte caída, con un descenso de las ventas del 29% (47.584 unidades) respecto al mes de agosto de 2020 (66.923 unidades). Es cierto que agosto no suele ser un mes de grandes volúmenes de venta, pero las cifras registradas este año no se encuentran en el histórico de matriculaciones desde 2011. Tan sólo los meses de agosto de 2010 y 2013 apuntaron menos ventas que este agosto 2021.

En cuanto al acumulado del año, se registra un incremento del 12% (588.314 unidades) en las matriculaciones respecto al mismo periodo de 2020. No obstante, si comparamos las cifras de 2021 con los ocho primeros meses de 2019, el último año con un mercado normalizado sin crisis, vemos que las ventas acumuladas de turismos y todoterrenos caen un 33%.

En palabras de Noemi Navas, directora de comunicación de Anfac: "Aunque agosto no es un mes en el que se hagan grandes volúmenes de venta de vehículos, la caída registrada es muy importante y nos remite a datos solo vistos en la anterior crisis económica. Esta reducción responde en parte a la caída de la producción por la escasez de microchips, que está parando las fábricas de coches de todo el mundo, pero también a la situación derivada de la pandemia, que aún no se ha terminado. Además, el sector vuelve a percibir incertidumbre en los consumidores al respecto de qué coche comprar, ahora por la posibilidad de mayores restricciones a las tecnologías, iniciativas que, pese a que no son seguras, contribuyen a dañar al mercado en un momento tan delicado como el actual".

Dejando de lado los resultados negativos del mes de agosto, veamos cuáles han sido las 10 marcas favoritas de los conductores/as españoles/as en el octavo mes del año:

A continuación, te contamos cuáles han sido los diez coches más vendidos en agosto de 2021 en el mercado español. Si también quieres saber cuáles fueron los 10 coches más vendidos en el mes de julio, te recomendamos el artículo que hicimos en su día.

10. Renault Captur

Cerrando la lista de los 10 coches más vendidos en agosto de 2021 en España se sitúa el Renault CapturRenault Captur con 817 unidades matriculadas.

9. Toyota C-HR

El SUV Toyota C-HRToyota C-HR ha sido el noveno coche más vendido en agosto tras alcanzar un total de 852 unidades matriculadas.

8. Dacia Duster

El octavo modelo más vendido del mes ha sido el Dacia Dustercon 856 unidades matriculadas en agosto.

7. Hyundai i20

El Hyundai i20 Hyundai i20se posiciona como el séptimo coche más vendido en agosto tras matricular un total de 864 unidades.

6. Volkswagen T-Roc

El Volkswagen T-RocVolkswagen T-Roc ha sido el sexto coche más vendido en agosto con un total de 951 unidades matriculadas.

5. Seat León

En el Top 5 de este ranking se sitúa el Seat LeónSeat León con un total de 1.010 unidades matriculadas en agosto.

4. Toyota Corolla

El Toyota CorollaToyota Corolla se posiciona como el cuarto coche más vendido del mes con 1.195 unidades matriculadas.

3. Opel Corsa

El en Top 3 de esta lista se sitúa el Opel Corsa Opel Corsatras alcanzar un total de 1.284 unidades matriculadas en agosto.

2. Hyundai Tucson

El Hyundai Tucson Hyundai Tucsonha sido el segundo modelo de coche más vendido en agosto con un total de 1.538 unidades matriculadas.

1. Dacia Sandero

En la cima de esta lista se encuentra el Dacia SanderoDacia Sandero, que se convierte en el coche más vendido en agosto de 2021 en España con un total de 2.140 unidades matriculadas.