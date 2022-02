Actualmente, tenemos la suerte de disfrutar de múltiples competiciones en las que los coches son los protagonistas, como la Fórmula 1, NASCAR, Rallyes, competiciones de resistencia, etc. Todas ellas arrastran a un sinfín de seguidores y apasionados del motor, pero para llegar a la situación actual se han necesitado muchos años de evolución y no sólo tecnológica.

Según la compañía de renting y gestión de flotas ALD Automotive, para saber cuál fue la primera carrera de coches de la historia tenemos que remontarnos hasta el año 1893, cuando el periodista francés Pierre Giffard tomó la decisión de convocar un concurso para demostrar a todo el mundo el desarrollo tecnológico del sector del automóvil en Francia en aquella época. Con tal de aclarar cuál era el mejor coche del momento, Giffard optó por lanzar una convocatoria abierta que obtuvo una respuesta muy positiva, ya que se presentaron a la competición un total de 102 vehículos. No obstante, sólo 21 cumplieron con todos los requisitos para poder tomar la salida un año después.

Y es que el 22 de julio de 1894 tuvo lugar la primera carrera de coches de la historia, bajo el nombre "La carrera de carruajes sin caballos". La carretera consistió en recorrer los 127 kilómetros que unían París con la localidad de Rouen y, además de la velocidad de los vehículos, se valoraban aspectos como que el coche empleado en la prueba fuese fácil de conducir, que fuese lo más económico posible, que no precisase de un mecánico para poder funcionar y que cumpliese con unos requisitos mínimos de seguridad.

Es interesante el hecho de que 13 de los 21 vehículos que participaron en la carrera contaban ya con motores de combustión, aunque el coche que completó el recorrido en menos tiempo equipaba un motor de vapor. Este vehículo pilotado por el Marqués de Dion y su mecánico, George Bouton, tardó 6 horas y 48 minutos en llegar a la localidad de Rouen.

No obstante, este no fue el ganador de la primera carrera de coches de la historia. Se considera que no hubo ganador porque se produjo un empate entre los hermanos Peugeot y Panhard & Levassor, que se alzaron conjuntamente con la victoria al completar el recorrido y ser considerados los dos vehículos más fáciles de manejar de todos los participantes.