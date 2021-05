La correa de distribución es un elemento muy importante en lo relativo al mantenimiento de un vehículomantenimiento de un vehículo, ya que es la pieza que se encarga de sincronizar los elementos internos del motor. Debes saber que la falta de cuidado de la correa de distribución puede ocasionar problemas muy graves en el propulsor, lo que a su vez supone un gasto elevado para tu bolsillo. Por este motivo, es fundamental que revises la correa de distribución en los mantenimientos programados de tu vehículo y que la reemplaces cada cierto tiempo.

En primer lugar, es muy importante que conozcas qué sistema de distribución emplea tu vehículo: correa o cadena. Si tu coche emplea cadena de distribución, no tendrás que realizar ningún tipo de mantenimiento, puesto que la cadena de distribución no tiene que reemplazarse si utilizas el aceite de motor recomendado por el fabricante. En el peor de los casos, si no utilizas el aceite de motor adecuado, la cadena sufrirá un desgaste prematuro y comenzará a hacer ruido, por lo que tendrás que acudir a un taller para cambiarla.

Por el contrario, si tu vehículo cuenta con correa de distribución, debes saber que con el paso del tiempo ésta se desgasta. El plazo de tiempo establecido para la sustitución de la correa varía entre coches, por lo que es fundamental que consultes el manual del fabricante de tu vehículo para saber cuál es el intervalo de mantenimiento. No obstante, cabe destacar que el cambio se debe realizar en función de dos factores:

Es importante que siempre que lleves el coche al taller reemplaces también los rodillos y los tensores. También es aconsejable sustituir la bomba de agua si es accionada por la correa de distribución.

¿Cuánto cuesta cambiar la correa de distribución?

La correa de distribución es una de las piezas más caras del vehículo. El presupuesto medio es de unos 400 euros, según un estudio del comparador online de talleres mecánicos Tallerator. No obstante, algunos talleres ofrecen un kit de distribución que incluye en muchos modelos el cambio de la bomba de agua, por lo que el precio medio asciende aproximadamente hasta los 460 euros.