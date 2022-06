La subida generalizada de los precios en los bienes y servicios también está afectando al mercado automovilístico mundial. De hecho, el mercado europeo suma once meses en negativo con una caída en mayo del 11,2%. No obstante, todavía es posible encontrar en el mercado español varios modelos cuyo precio no ha variado mucho con respecto al del resto de vehículos, llegando a ser en algunos casos incluso más baratos que antes, según el comparador de coches nuevos Carwow.

La situación actual es crítica, con el IPC disparado, una inflación que castiga a todos los sectores, la escasez de suministros y el encarecimiento de las materias primas y el combustible. Por ello, si estás pensando en comprarte un coche, a continuación recopilamos cuáles son los 12 modelos menos afectados por la inflación que están disponibles en el mercado español. Fiat Panda, el líder absoluto entre los urbanos Tal como revela Carwow, el Fiat Panda, el Kia Stonic y el Dacia Sandero son los tres modelos urbanos que han experimentado una mayor bajada en su precio. FIAT PANDAFIAT PANDA: el clásico urbano de la firma italiana nunca pasa de moda y ahora es más barato que hace un año, cuando su precio de partida era de 14.600 euros. Actualmente, lo puedes adquirir desde 14.250 euros, es decir, 350 euros más barato. KIA STONICKIA STONIC: este urbano familiar de la firma coreana destaca por su completo equipamiento y su amplitud. Está disponible en versión microhíbrida y su precio parte de los 19.050 euros, ahora unos 300 euros más barato que antes. DACIA SANDERODACIA SANDERO: el Sandero acumula unas excelentes cifras de venta gracia a su sencillez, fiabilidad y relación calidad-precio. Está disponible desde 10.730 euros, por lo que ahora es 134 euros más económico que hace un año. Mercedes-Benz GLA, el menos afectado entre los SUV Entre los vehículos SUV, el segmento más demandado por los españoles, los modelos que menos se han visto afectados por la inflación han sido el Mercedes-Benz GLA, el Mazda CX-3 y el BMW X2. MERCEDES-BENZ GLAMERCEDES-BENZ GLA: el GLA es uno de los pocos SUV que ha bajado su precio en el último año año. Y es que este exitoso modelo está actualmente disponible desde 39.145 euros, unos 1.655 euros más barato. MAZDA CX-3MAZDA CX-3: aunque este modelo no ha bajado su precio, es cierto que se trata de uno de los SUV pequeños que menos se ha encarecido durante este complicado año. Está disponible desde 22.295 euros, por lo que ahora es 400 euros más caro. BMW X2BMW X2: el X2 también ha incrementado ligeramente su precio. Este SUV de carácter juvenil está a la venta desde 35.550 euros, unos 800 euros más caro que el año pasado. Fiat 500X, el familiar con la mayor bajada de precio Si buscas un vehículo amplio y familiar, debes saber que los modelos Fiat 500X, Peugeot 308 SW y Kia Ceed Tourer son los menos afectados por la inflación. FIAT 500XFIAT 500X: Sin ninguna duda, el Fiat 500X es el modelo que más ha rebajado su precio, puesto que está disponible desde 18.150 euros, unos 2.050 euros más barato que hace un año. Este versátil modelo de 4,3 metros de longitud es perfecto para viajar en familia. Además, dispone de versiones híbridas que cuentan con la etiqueta ECO de la DGT. PEUGEOT 308 SWPEUGEOT 308 SW: este familiar de Peugeot ocupa la segunda posición en el ranking de modelos con la mayor bajada de precio al estar disponible ahora desde 26.200 euros, exactamente unos 1.600 euros más barato. Cabe destacar que el nuevo modelo recién llegado al mercado cuenta con más tecnología y seguridad a un precio menor que hace un año, cuando todavía estaba a la venta el modelo precedente. KIA CEED TOURERKIA CEED TOURER: este familiar con 625 litros de maletero ha incrementado ligeramente su precio, aunque la mayoría de sus competidores se han visto mucho más afectados por la inflación. El Kia Ceed Tourer, disponible en gasolina, diésel, híbrido ligero e híbrido enchufable, está a la venta desde 23.100 euros, unos 425 euros más caro que hace un año. Nissan Leaf, el eléctrico menos afectado De los coches eléctricos que están a la venta en el mercado, los modelos Nissan Leaf, Mini Cooper Se y Peugeot e-208 son los que menos han sufrido las consecuencias de la inflación. NISSAN LEAFNISSAN LEAF: Este cómodo y amplio modelo 100% eléctrico está disponible en el mercado desde 33.620 euros, por lo que ahora es 1.000 euros más barato que hace un año. MINI COOPER SEMINI COOPER SE: el mini eléctrico no es más barato ahora que hace un año, aunque su precio no ha aumentado mucho. Actualmente, está a la venta desde 34.200 euros, unos 250 euros más caro que hace un año. PEUGEOT E-208PEUGEOT E-208: el 208 eléctrico de aspecto moderno y deportivo está disponible desde 32.290 euros, de modo que su precio ha aumentado en 670 euros con respecto al del año pasado.