Jeep se suma al proyecto Kiri y pagará a sus usuarios por conducir de forma eficiente a todos aquellos que tengan un modelo 4xe. De este modo los usuarios de las versiones híbridas enchufables de losRenegade, Compass, Wranglery el nuevo Grand Cherokee, que se den de alta en la plataforma, podrán acumular KiriCoins para luego gastarlos en distintos productos.

En la aplicación 'Jeep', los clientes pueden ver su saldo de KiriCoins, las cargas eléctricas realizadas y su estilo de conducción, en tiempo real. Con esta iniciativa se pretende fomentar la carga eléctrica privada y pública de los Jeep 4xe y, como resultado, el uso del modo de conducción completamente eléctrico por parte de los clientes. Es decir, que cuanto más cargas, más se respeta el medio ambiente, más se reducen los costes de funcionamiento y más KiriCoins se acumulan.

«La marca Jeep está acelerando su camino hacia la electrificación: tras el lanzamiento del Renegade y Compass 4xe en 2020, seguidos por el Wrangler 4xe en junio de 2021, uno de cada tres coches vendidos en marzo de 2022 ha sido un híbrido enchufable. Y con el próximo lanzamiento del nuevo Grand Cherokee, que llegará en la segunda mitad de 2022, completaremos nuestra cartera electrificada en Europa. Paralelamente, pondremos término a las ventas de motores no electrificados en los principales mercados europeos como muestra de nuestro compromiso de ofrecer a todos los clientes europeos la Zero Emission Freedom del futuro», ha declarado Antonella Bruno, Head of Jeep Brand para Enlarged Europe.

«Este es solo el comienzo de una gran historia y un gran éxito para Jeep. El 1 de marzo, nuestro CEO Carlos Tavares dio a conocer imágenes del primer Jeep 100 % eléctrico, como parte del plan estratégico de Stellantis. Y Kiri forma parte de este viaje sostenible de la marca», concluye Antonella Bruno.

El proyecto Kiri recompensa a los conductores respetuosos con el medio ambiente al acumular la moneda digital KiriCoin, que después se puede usar para comprar bienes y servicios en un mercado «verde» específico, que incluye más de 350 marcas con ofertas sostenibles. Todo esto es posible gracias a la conectividad del Jeep 4xe, que envía datos de uso (por ejemplo, frecuencia de carga y conducción en modo eléctrico) en tiempo real a Kiri, quien a su vez procesa los datos para determinar las KiriCoins generadas por los clientes de Jeep.

Para Anne-Lise Richard, Global Head e-Mobility Business Unit: «El objetivo de la iniciativa es crear una comunidad de personas que viven con una actitud más respetuosa con el medio ambiente, gracias al innovador programa de fidelización que fomenta la adopción de un estilo de vida más sostenible. La gama Jeep es la herramienta ideal para poner en práctica este proyecto ecológico, llevado a cabo exclusivamente por Stellantis».

“Desde hace casi dos años colaboramos activamente con Stellantis, una de las empresas más avanzadas en la transición hacia un mundo más sostenible. Para seguir nuestros vínculos con Fiat, la asociación con Jeep avanza hacia una mayor expansión de la base de usuarios que ganan KiriCoins, la primera moneda real de sostenibilidad”, dijo Mauro Di Benedetto, cofundador y CEO de Kiri Technologies.