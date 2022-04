Lanzarse a la electrificación con un modelo de éxito no es tarea fácil y no todo el mundo lo consigue. Lexus no está en esa tesitura y la marca japonesa presentó hace un par de semanas en Barcelona ese coche nacido para triunfar. Su primer modelo 100% eléctrico: el Lexus RZ 450e.

Hoy se han podido conocer todos los detalles de este nuevo modelo que ya ha abierto el periodo de reservas. El RZ llegará al mercado a finales de este año y lo hará ofreciendo todas las garantías de estar ante un modelo eficiente, divertido de conducir y con la clase 'top' a la que nos tiene acostumbrados la marca. La plataforma para coches eléctricos del grupo Toyota, la e-TNGA, permite al Lexus RZ ser un coche con una clara imagen SUV a la que añade un estilo cupé que le acercan a los modelos más exclusivos de este nuevo segmento (el de los CUV). Además de ofrecer un estilo visual moderno, el nuevo Lexus destaca por un más que correcto espacio interior. Batería eficiente El nuevo modelo eléctrco incorpora una batería de iones de litio de 71,4 kWh (96 celdas), lo que según los ingenieros de Lexus le permitirá unas autonomías superiores a los 400 kilómetros, acreditando un consumo de 18 kWh cada 100 kilómetros. Afirman que es un 20% mejor en cuanto a costes de consumo que el resto de los competidores. La batería dispone de una garantía de 10 años y la marca nos asegura que transcurrido ese tiempo sigue manteniendo un 90% de su capacidad de recarga. Estrá situada bajo el piso del habitáculo. Admite recarga de 150 kW en poste de carga rápida, mientras que en modo de corriente alterna trifásico lega hasta 11 kW y en monofásico hasta 7,3 kW. En este terreno ya hay algunos modelos que admiten respuestas de recarga en trifásico de hasta 20 kW y desde Lexus confiesan que están trabajando en ello. Para mover el Lexus RZ, se apuesta por una transmisión Direct4 (nueva en el catálogo de la marca) para ofrecer tracción total, que actúa en combinación con dos motores e-Axle situados sobre el eje delantero y el eje trasero (con control de par independiente en cada una de las ruedas). El motor trasero ofrece una potencia de 80 kW, mientras que el delantero es de 150 kW, entregando un total de 230 kW (313 CV). El reparto de par delantero/trasero se puede ajustar de cero a 100 o de 100 a cero en apenas unos milisegundos, más rápido que con cualquier sistema mecánico. De esta forma, la tracción delantera, trasera o integral se adapta en todo momento a las necesidades de conducción. Volante 'de carreras' Otra de las maravillas que nos anuncian desde Lexus es la posibilidad de montar un volante muy, muy especial llamado Steering Yoke que emplea la tecnología One Motion Grip y combina con una dirección steer-by-wire (sin cables de conexión). Se trata de una propuesta opcional. Este volante carece de aro superior y se asemeja a un volante de monoplaza de competición. Para realizar un giro completo se basta con 150 grados, evitando dar vueltas mano sobre mano como en un volante tradicional. El objetivo del uso de esta tecnología es limitar el balanceo del volante en carreteras complicadas, obteniendo mayor control en zonas con vientos laterales fuertes. El uso de este tipo de volante facilita la visión y , según apuntan en Lexus, la maniobrabilidad. No obstante, los que prefieran contar con el tradicional que no se asusten porque es el tradicional el que que viene de serie. Conectado al futuro Por dentro el ambiente es refinado. Desde la marca comentan quer es la evolución del concepto Tazuna (en japonés significa algo así como el jinete que controla el caballo, aunque nos quedamos con la filosofía porque es difícil de imaginar, aquí diríamos que está todo a mano). Desde la posición del conductor se consigue un entorno fácil de manejar entre volante, indicadores visuales y elementos de control, empleando pocos movimientos para tenerlo todo Tazuna, osea, a mano. Además, se emplea poca botonería y pocos controles, con un nuevo estilo minimalista. Monta una pantalla multimedia de 14 pulgadas en la zona central. El sistema de navegación, ya estrenado en el NX, se gestiona a través de la nube 'always on' que mantiene la actualización permanente de la situación de tráfico, accidentes y estado de las carreteras. También dispone de reconocimiento de voz y un nuevo asistente 'Hey Lexus'. Obviamente, compatibilidad Apple Car Play y Android Auto. Todas las actualizaciones del sistema de realizan de forma inalámbrica a través del sistema DCM (Data Communication Module). Destaca el techo solar panorámico con regulación de la intensidad luminosa a través de un sistema eléctrico, pasando de transparente a opaco. También dispone de un revestimiento especial que reduce la radiación térmica. Otro elemento de confort que se estrena en este Lexus RZ 450e es la calefacción radiante en el interior para conductor y acompañante. Ofrece calefacción a la altura de las rodillas, bajo la columna de dirección y el cuadro de instrumentos inferior. También, como elemento de seguridad, el nuevo Lexus añade el sistema e-Latch. Se trata de un equipamiento electrónico vinculado al control de ángulo muerto que limita y anula la apertura de la puerta si detecta la aproximación de un vehículo o de un ciclista. También destaca en sus equipamiento eel retrovisor digital. Diseño, en la línea Estéticamente el nuevo Lexus mantiene el rol de estilo de la marca (como la parrilla de doble punta de flecha), aunque incorpora elementos propios de los coches eléctricos. La ausencia de motor de combustión en el frontal hace que el capó se haya rebajado, además de ofrecer entradas de aire más reducidas. Las aletas frontales son más pronunciadas y el uso (opcional) de pintura bitono acentúa su estilo más deportivo. Los grupos ópticos son estilizados. En la parte posterior destaca el alerón partido que acaba con una forma de punta (como si fueran dos cuernos que emergen de la silueta). Una barra Led atraviesa el portón trasero de lado a lado, una solución estética que ya usan muchos modelos de la nueva generación de vehículos eléctricos. La plataforma e-TNGA permite una distancia entre ejes de 2,8 metros ofreciendo un gran espacio en el interior. La reserva online del modelo estará a disposición de los clientes a partir de hoy 20 de abril en www.lexusauto.es, y las entregas comenzarán a finales de 2022.