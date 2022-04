Alfa Romeo Alfa Romeosigue alargando la vida de sus Giulia y GiuliaStelviocon el lanzamiento de la serie especial, y global, Estrema. Ambos modelos estarán disponibles con propulsor diésel de 210 CV y gasolina de 280 CV, cambio automático y suspensión activa de serie desde 64.150 euros.

Desde que se hicieron oficiales los planes del grupo Stellantis para Alfa Romeo, que se centran en la electrificación completa de la firma, los alfistas se sienten traicionados. Pocas marcas tienen a un cliente, o aficionado, tan fiel y exigente como la italiana. Sin embargo, tal como nos contó Alejandro Mesonero-Romanos, el actual director de diseño de Alfa Romeo, si un fabricante puede permitirse crear piezas especiales son los de Milán. Hablamos de modelos como el Giulia GTA y GTAmGiulia GTA y GTAm, la edición especial más radical de la gama con 540 CV de potencia y una aceleración de 0 a 100 km/h de 3,8 segundos. Un unicornio que, con 194.000 euros, muy pocos podrán poseer pero al que podrán aspirar con la serie especial Giulia y Stelvio Estrema.

El espíritu de Alfa proviene de épocas gloriosas en la competición, algo que no suele casar con el futuro sostenible que se planifica en los despachos del viejo continente. Afortunadamente, la apuesta de esas oficinas también tiene en cuenta la deportividad con un claro enfoque tecnológico que extrae sus conocimientos de la mismísima Fórmula 1. Tal como nos contaron durante la visita por el headquarter y fábrica de Sauber Motorsport, su aliado en el Gran Circo, la excelencia de la nueva era no solo tendrá que ver con la ingeniería, también con el desarrollo de software, el tratamiento del big data y la inteligencia artificial aplicada a la automoción.

Sutileza de Alfa

Será complicado identificar a los Estrema a primera vista, excepto para los entendidos. Los detalles estéticos de estas variantes se centran en los revestimientos de carbono en el labio inferior, en la V de la parrilla central y las carcasas de los retrovisores, probablemente lo más obvio. También lucen su denominación sobre la aleta delantera en negro, el tono que se repite en las pinzas de freno que vemos a través de las llantas específicas, también negras, de 19 pulgadas para el Giulia y de 21 para el Stelvio.

Aquellos que sean fiel a las tonalidades se mantendrán en el Rojo Alfa, que además es el color de serie. Si queréis algo más arriesgado puedes optar por el Negro Vulcano e incluso el Azul Misano, ambos con un sobre coste de 1.100 euros. El blanco, que también cuesta lo mismo, es el más anodino. Los precios de las versiones quedarían del siguiente modo:

¿Vale la pena el Estrema?

La duda ante el lanzamiento de las versiones Estrema de Alfa es clara: ¿Vale la pena frente a un Veloce? La respuesta reside en la necesidad, o voluntad, de equipar a tu berlina o SUV italiano, la suspensión activa de serie y los retoques estéticos que acabarían por asemejar peligrosamente el precio final. Sobre todo por la incorporación del sistema de audio de 14 altavoces firmado por Harman Kardon, un extra que asciende a 2.420 euros para el Veloce.

El resto del habitáculo se mantiene sin cambios, de modo que no introduce las mejoras en equipamiento, conectividad y pantallas que ya hemos visto en el nuevo Alfa Romeo Tonale. Eso sí, la fibra de carbono del exterior se traslada en forma de símil decorativo al salpicadero y panel central, junto con los asientos de Alcántara con costuras rojas y el volante deportivo con las enormes levas que jamás me cansaría de utilizar.

¿Qué motores introduce?

Ya os hemos adelantado los dos bloques disponibles en la oferta comercial del Estrema, el 2.0 turbo gasolina de 280 CV y el diésel 2.2 litros de 210 CV. Ambos motores se combinan con el cambio automático de 8 velocidades y la tracción total Q4, con prestaciones de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos para el más potente que se quedan en 6,6 segundos para el diésel. El de 280 CV alcanza una velocidad punta de 240 km/h, limitada a 215 km/h para el de 210 CV de gasóleo.

Si tuviera que elegir un aspecto crucial para descubrir el porqué del placer de conducir un Alfa sería su dirección. Pese a los kilos extra de los Stelvio, ambos modelos consiguen dar al volante una sensación de efectividad y deportividad que nada tiene que ver con la tecnología, pese a beber de ella. Tanto la suspensión activa, como el cambio automático liderado por las levas tras el volante, resultan una combinación ideal para estos motores de entrega lineal pero nada aburrida.

En gran parte, la emoción va "in crescendo" a medida que vas confiando en el paso por curva de estos italianos: fiable, rápido y exageradamente estable. Algo que no se da en la versión Quadrifoglio Verde, de tracción trasera y comportamiento radical que no encaja con cualquier conductor. Ahí resulta la importancia de estas versiones, tanto las Veloce como las Estrema, en la gama de Alfa Romeo: coherencia y pasión a partes iguales.