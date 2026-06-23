Se acerca el verano y, en muchos casos, las deseadas vacaciones que permiten desconectar de la rutina diaria. En esta época del año se busca recorrer kilómetros en un automóvil confortable, seguro y con un amplio espacio de carga. Así es el Peugeot 3008, un automóvil que, con un volumen útil de 520 litros, resulta idóneo para poder transportar maletas, bolsas de viaje, accesorios deportivos, etc.

Peugeot 3008, un automóvil perfecto para disfrutar de las vacaciones / Peugeot

Con su silueta SUV fastback robusta y con aires inconfundiblemente felinos, el Peugeot 3008 impresiona desde el primer vistazo por su empaque y elegancia. Diseñado y ensamblado en Francia cumpliendo los más altos estándares de calidad, cuenta con una aerodinámica sobresaliente y disfruta de un Cx de 0,28.

Con una carrocería que mide 4,54 m de longitud, su amplio y versátil interior incorpora el innovador Peugeot i-Cockpit panorámico y una pantalla HD curva de 21 pulgadas, capaz de brindar una experiencia digital envolvente que complementa la conducción segura e instintiva que proporcionan sus 40 funciones de ayuda a la conducción.

Con su silueta SUV fastback robusta y con aires inconfundiblemente felinos, el Peugeot 3008 impresiona desde el primer vistazo por su empaque y elegancia / Peugeot

Adaptado a la demanda

Según datos de ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones) las ventas de vehículos electrificados se incrementaron un 20,1% en mayo de 2026, respecto al mismo mes de 2025, situándose en el 21,4% de cuota de mercado. Peugeot se anticipó a esta tendencia y dispone de una oferta totalmente electrificada para el SUV 3008.

La marca francesa ofrece, en su completa gama multienergía, soluciones motrices híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas. Con 225 CV de potencia conjunta, la versión híbrida enchufable -Plug-in Hybrid- limita el consumo WLTP de gasolina a 2,6 litros a los 100 km. Su batería con capacidad útil de 17,8 kWh permite disfrutar de una autonomía totalmente eléctrica de hasta 97 km.

El eléctrico Peugeot E-3008 permite recorrer hasta 526 km sin necesidad de cargar la batería y cuenta con potencias de hasta 325 CV. Por su parte, el 3008 Hybrid desarrolla una potencia máxima de 145 CV, dispone de etiqueta ECO de la DGT y puede recorrer aproximadamente 1 km en modo 100% eléctrico. Su consumo WLTP es brillante, de 5,5 litros a los 100 km, un valor muy reducido respecto a los motores térmicos que no cuentan con hibridación.

La marca francesa ofrece, en su completa gama multienergía, soluciones motrices híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas / Peugeot

Viajar con la máxima tranquilidad

Como el resto de gama Peugeot, este modelo incluye la Garantía Peugeot Care, hasta 8 años de tranquilidad. Este programa consiste en tres años de garantía estándar del fabricante, a los cuales se añaden hasta 5 años de cobertura especial, que el cliente puede disfrutar únicamente realizando el mantenimiento de su 3008 en la Red Oficial de Peugeot, según el plan de mantenimiento preconizado.

La Garantía Peugeot Care ofrece cobertura de hasta 8 años o 160.000 km, lo que antes suceda, según las condiciones del programa. De esta forma, el cliente únicamente debe preocuparse de planificar sus vacaciones y disfrutar al máximo.

Para una mayor comodidad, el cliente del Peugeot 3008 puede complementar la Garantía Peugeot Care con contratos de mantenimiento Peugeot FlexCare, que cubren todos los costes de mantenimiento, revisiones y asistencia en carretera durante el periodo deseado. Estos servicios están también disponibles en los modelos 208, 2008, 308, 308 SW, 408, 5008, Rifter y Traveller de la gama Peugeot.

Peugeot 3008, un automóvil perfecto para disfrutar de las vacaciones / Peugeot

Cobertura para la versión 100% eléctrica

Para los clientes que se decantan por el máximo componente ecológico de la conducción de un E-3008 100% eléctrico, la marca del León ofrece Peugeot Electric Promise, un firme compromiso para ofrecer una experiencia enfocada en la tranquilidad, en la confianza y en el cuidado por los detalles.

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Con Peugeot Electric Promise se cubren todos los aspectos que conlleva el paso hacia la movilidad eléctrica, con 8 años de garantía para el conjunto del vehículo incluida la batería, un punto de carga Wallbox incluido y la tarjeta Charging Pass de Free2Move Charge, que da acceso a más de un millón de estaciones de carga y electrolineras repartidas por Europa.