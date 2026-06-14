Todos los detalles y secretos del tecnológico interior del nuevo Ferrari Luce
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La arquitectura interior del Ferrari Luce se ha estructurado bajo un principio de organización funcional que agrupa de manera selectiva los controles y las pantallas. El habitáculo destaca por una configuración donde la instrumentación digital convive con componentes mecánicos de precisión como interruptores, diales y palancas, situando los comandos críticos directamente en el campo de visión del conductor.
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