Peugeot ha sido históricamente una marca pionera e innovadora. Así lo demostró con el lanzamiento del Peugeot 203 después de la Segunda Guerra Mundial, tras su presentación en el Salón del Automóvil de Paris en 1947. La marca francesa tuvo el atrevimiento de ofrecer esta versión familiar y acertó por completo, logrando unas cifras de ventas considerables durante los seis años que se mantuvo en producción.

El éxito de este automóvil tuvo continuidad con otras propuestas y las carrocerías familiares se consolidaron definitivamente en la oferta de Peugeot. En la actualidad, la marca del león ofrece un modelo referente en el segmento C, como es el Peugeot 308 SW, diseñado y ensamblado en Francia, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

El nuevo Peugeot 308 SW conquista el segmento C con carrocería familiar sin límites de espacio / Peugeot

Pensado para toda la familia

La renovación del compacto familiar francés permite disfrutar de un diseño impactante, en el cual destaca un nuevo frontal con la presencia del emblema de Peugeot iluminado, que se une a la nueva parrilla, nuevos faros y unos atractivos parachoques de forma trapezoidal. También destacan las nuevas llantas de aleación de corte de diamante y el 308 SW estrena el emblemático color Ingaro Blue, apreciado en otros modelos de la marca.

Con una longitud de 4,64 m, anchura de 1,85 m, altura de 1,48 m y una distancia entre ejes de 2,73 m, el espacio interior del Peugeot 308 SW es sobresaliente. Cuenta con cinco espaciosas y confortables plazas y un volumen máximo de carga para el maletero de 598 litros, que puede incrementarse hasta un máximo de 1.487 litros con los respaldos de los asientos traseros abatidos.

Con una longitud de 4,64 m, anchura de 1,85 m, altura de 1,48 m y una distancia entre ejes de 2,73 m, el espacio interior del Peugeot 308 SW es sobresaliente / Peugeot

El habitáculo está lleno de espacios de almacenamiento, orientados a ofrecer confort y practicidad. Las posibilidades de modularidad del compacto familiar francés son también sobresalientes, gracias a la funcionalidad “Magic Handles” de Peugeot, un mando que permite abatir el asiento trasero con un solo movimiento desde el maletero. De esta forma, la segunda fila de asientos cuenta con un respaldo que se puede dividir en tres secciones (40/20/40).

Para facilitar al máximo las operaciones de carga y descarga cuando se tienen los brazos ocupados, el portón del maletero está motorizado, un equipamiento que se ofrece de serie en el acabado GT Exclusive.

Para facilitar al máximo las operaciones de carga y descarga cuando se tienen los brazos ocupados, el portón del maletero está motorizado / Peugeot

Otra opción que potencia la practicidad del Peugeot 308 SW es la posibilidad de contar el suelo del maletero regulable en dos posiciones que ayudan a organizar idealmente el espacio de carga. Este equipamiento es opcional en Allure, de serie en GT y GT Exclusive, y no está disponible con la motorización Plug-In Hybrid.

Como el resto de gama 308, las versiones familiares pueden disfrutar de asientos delanteros elegantes y de inspiración deportiva. Estos asientos cuentan con certificación AGR, una marca de excelencia otorgada por una asociación independiente de profesionales médicos y de la salud por sus cualidades ergonómicas y su amplia gama de ajustes. Además, pueden disponer de función de masaje y calefacción.

El interior del Peugeot 308 SW se completa con una pantalla táctil central de 10 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital con nuevos gráficos en 3D y la presencia de cinco i-Toggles que permiten configurar accesos directos a determinadas funciones.

Otra opción que potencia la practicidad del Peugeot 308 SW es la posibilidad de contar el suelo del maletero regulable / Peugeot

Sostenibilidad mecánica

El Peugeot 308 SW ofrece un diseño espectacular, cualidades dinámicas excepcionales y una gama de sistemas de propulsión capaz de satisfacer cualquier necesidad por parte del cliente. La oferta del compacto familiar de Peugeot está formada por cuatro opciones: 100% eléctrica, híbrida enchufable, híbrida y diésel.

El modelo eléctrico E-308 SW equipa un motor de 115 kW (156 CV), emparejado con una batería con capacidad útil de 55,4 kWh, capaz de ofrecer una autonomía WLTP de hasta 450 km, un incremento de 34 km en comparación con el modelo anterior. Además, es posible cargar del 20% al 80% en 32 minutos.

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El Peugeot 308 SW Plug-In Hybrid de 195 CV combina un motor eléctrico de 92 kW (125 CV) con un térmico 1,6 litros de 150 CV, logrando una potencia total combinada de 195 CV. La autonomía eléctrica puede alcanzar hasta 85 km, según ciclo combinado WLTP. La oferta se completa con una versión 308 SW Hybrid de 145 CV y un diésel BlueHDi EAT8 de 130 CV.