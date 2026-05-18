Durante varias décadas, Peugeot ha sido un actor clave en el mercado europeo de sedanes y automóviles familiares en el segmento C, ofreciendo modelos reconocidos por su diseño distintivo, placer de conducción y comportamiento dinámico en la carretera. El nuevo Peugeot 308 ha sido parte de esta herencia, clasificándose entre los modelos más vendidos del segmento en numerosos países.

El Peugeot 308 eleva el placer de conducir a un nivel completamente superior, con un nuevo diseño espectacular, cualidades dinámicas únicas, una gama completa de sistemas de propulsión que satisfacen todas las necesidades -diésel, híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica- y una nueva oferta de servicios que garantizan una experiencia excepcional de movilidad.

Los nuevos Peugeot 308 y Peugeot 308 SW ofrecen una completa dotación de conectividad y servicios conectados / Peugeot

Referente en materia de confort

Los nuevos Peugeot 308 y Peugeot 308 SW establecen los más altos estándares en se segmento para el equipamiento relacionado con el confort y la conectividad. Se benefician de actualizaciones de software remotas y en los acabados Style y Allure equipan de serie el sistema de infoentretenimiento Peugeot i-Connect con una función de duplicación inalámbrica (Apple CarPlay/Android Auto).

El paquete de servicios conectados Peugeot Connect One, incluye las funcionalidades de e-Remote Control, que envía al smartphone notificaciones del estado de la batería de vehículo, permite iniciar o parar la carga o preacondicionar el habitáculo a 21º. Incluye consejos e-Coaching para optimizar la conducción en modo 100% eléctrico y la app e-ROUTES de Free2Move Charge, el mejor planificador para los viajes más largos en un vehículo eléctrico.

La experiencia tecnológica se completa en los acabados GT y GT Exclusive del nuevo Peugeot 308 con el sistema Peugeot i-Connect Advanced, con navegación conectada TomTom de alto rendimiento y el asistente vocal ‘OK PEUGEOT’, incluidos de forma gratuita durante seis meses desde la fecha de inicio de garantía y disponibles a partir de esa fecha mediante suscripción. Estas funcionalidades se eincluyen en elel paquete de servicios conectados Peugeot CONNECT PLUS que integra además la inteligencia artificial ChatGPT asociada al asistente de voz, comandos remotos, , geolocalización del vehículo, o los servicios Remote Control, con lo que puedes abrir y cerrar las puertas del vehículo desde tu móvil o activar el claxon y las luces.

La experiencia tecnológica se completa en los acabados GT y GT Exclusive / Peugeot

Aplicación MyPeugeot

Uno de los puntos fuertes del nuevo Peugeot 308 son las funciones de conectividad basadas en la aplicación para smartphone MyPeugeot, que permiten al usuario estar constantemente conectado con su vehículo y acceder a muchas funciones remotas.

Además de los servicios comentados, el propietario del vehículo puede recibir alertas sobre cualquier necesidad de mantenimiento, programar citas directamente con su Servicio Oficial Peugeot y consultar el manual de mantenimiento del automóvil en la aplicación.

Uno de los puntos fuertes del Peugeot 308 son las funciones de conectividad basadas en la aplicación para smartphone MyPeugeot / Peugeot

La aplicación MyPeugeot permite la programación remota del sistema de aire acondicionado y de calefacción del nuevo Peugeot 308, asegurando que la cabina esté a la temperatura ideal y deseada desde el momento en que se pone en marcha.

Optimización térmica

Otra prestación ligada a los vehículos electrificados y que está disponible a través de la aplicación MyPeugeot es la posibilidad de iniciar o programar el preacondicionamiento térmico, una característica que ayuda a optimizar la autonomía de las versiones híbridas y eléctricas enchufables al anticipar el preacondicionamiento de la temperatura de la batería cuando el vehículo está enchufado. Este servicio es gratuito y se incluye en el paquete Peugeot Connect One.

Los beneficios de esta prestación ofrecen la posibilidad de ver, programar, iniciar o diferir la carga de la batería y, de esta forma, se ahorra un tiempo valioso y se evita gastar o consumir más de lo necesario.

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Otra prestación de la aplicación MyPeugeot es la posibilidad de iniciar o programar el preacondicionamiento térmico / Peugeot

Como el resto de gama de Peugeot, el nuevo 308 se beneficia de la Promesa Peugeot, diseñada para tranquilizar a los clientes sobre la fiabilidad y durabilidad de las baterías de sus modelos eléctricos. Se ofrece una garantía de 8 años o 160.000 km gracias al programa Peugeot Care, garantía de batería de 8 años o 160.000 km y un pase de carga Free2Move que da acceso a casi un millón de puntos de carga en Europa.