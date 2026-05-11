El urbano Citroën C3 es uno de los automóviles que han protagonizado la renovación total de la gama del fabricante del doble chevron. En su cuarta generación, la actualización estética y tecnológica ha sido decisiva para lograr un rotundo éxito comercial que le ha situado en la segunda posición entre los modelos eléctricos del segmento B.

Fabricado en Europa, el nuevo Citroën C3 es un automóvil de diseño SUV urbano, compacto, moderno y muy versátil / Citroën

Producción en Europa

La fabricación del Citroën C3 es totalmente europea. Se reparte en dos plantas que Stellantis tiene en el corazón de Europa, concretamente en Serbia y Eslovaquia. Esta elección industrial es decisiva para permitir a la compañía ofrecer un modelo compacto, versátil y asequible producido en Europa.

Todo en el nuevo C3 ha sido diseñado para permitir un posicionamiento de precios muy atractivo frente a sus competidores, desde la simplicidad de su estilo hasta la elección de su emplazamiento industrial, desde la nueva plataforma Smart Car hasta el equipamiento a bordo.

Sea cual sea la fuente de energía escogida, el objetivo de Citroën es hacer del automóvil un objeto de libertad accesible y orientado a la transición energética, pero sin comprometer apartados fundamentales como el confort, el diseño, la versatilidad de uso y todo el equipamiento esperado por los clientes del segmento B.

El objetivo de Citroën es hacer del automóvil un objeto de libertad accesible y orientado a la transición energética / Citroën

Un ciudadano ejemplar

El actual Citroën C3 corresponde a la cuarta generación del modelo. Lanzado al mercado en el año 2002 y con más de 5,6 millones de unidades vendidas desde entonces, este icónico coche se ha convertido en uno de los de mayor éxito de la firma del doble chevron.

Con una longitud de 4,01 metros, anchura de 1,81 metros y altura de 1,59 metros, sus compactas dimensiones son ideales para desenvolverse con la mayor soltura en el denso tráfico de las grandes ciudades. Disfruta de una posición de conducción elevada que se traduce en una excelente visibilidad para el conductor y su agilidad de movimientos es perfecta para callejear y estacionar en espacios reducidos. La oferta de ayudas al aparcamiento incluye sensores y una cámara de marcha atrás que facilita al máximo este tipo de maniobras.

Sus compactas dimensiones son ideales para desenvolverse con la mayor soltura en el denso tráfico de las grandes ciudades / Citroën

Versátil y excelente para viajar

Las cualidades del Citroën C3 en ciudad son más que reconocidas, pero este automóvil ofrece un importante valor añadido gracias a sus excelentes posibilidades para realizar largos desplazamientos. Todas sus versiones -gasolina, híbridas y eléctricas- ofrecen en rendimiento y la estabilidad necesarios para conducir cómodamente a velocidades legales.

Como es norma innegociable para Citroën, el C3 ofrece un confort de referencia en su segmento. Dotados de una espuma de alta densidad combinada con una capa adicional, los asientos Citroën Advanced Comfort transforman cada viaje en una experiencia de conducción suave y relajante, un factor que se agradece especialmente cuando se trata de pasar varias horas en el vehículo.

Por su parte, la suspensión Citroën Advanced Comfort se encarga de ofrecer una calidad de conducción extraordinaria al mejorar la absorción de las irregularidades de la carretera y reducir la fatiga de los ocupantes del vehículo. Además, se encargan de mantener un comportamiento suave pero controlado, de elevada precisión dinámica.

El habitáculo del nuevo Citroën C3 es espacioso y está equipado con tecnologías útiles e intuitivas / Citroën

Amplio espacio interior

Homologado para cinco ocupantes, la versatilidad del urbano francés se completa con un sorprendente maletero que cuenta con una capacidad útil de 310 litros en todas sus versiones, incluyendo al modelo eléctrico ë-C3. En caso de necesidad, con los asientos traseros abatidos es posible ampliar el volumen de carga hasta un máximo de 1.180 litros.

La bandeja de este maletero está hecha de plástico termoformado, un material idóneo para los que realizan actividades al aire libre ya que es estanco, antideslizante, muy resistente, además de fácil de manejar y de mantener.

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El habitáculo del nuevo Citroën C3 es espacioso y está equipado con tecnologías útiles e intuitivas. Citroën ha revolucionado el estilo del salpicadero con un innovador Head Up Display, que desplaza al cuadro de instrumentos tradicional al servicio de la ergonomía y de una mayor tranquilidad al volante. El Citroën C3 parte de 11.700 € con plan auto y promo.