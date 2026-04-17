Con Citroën, la electrificación está al alcance de todos y sus modelos berlina C4 y sedan C4 X son un perfecto ejemplo de esta afirmación. La marca francesa basa gran parte de su estrategia de crecimiento durante los próximos años en la electrificación de su gama, con alternativas asequibles que ofrecen prestaciones cada vez mayores.

Fabricados en exclusiva desde Villaverde (Madrid) para todo el mundo, ambos vehículos están disponibles con dos versiones 100% eléctricas, dotadas del distintivo medioambiental Cero emisiones. Estas versiones cuentan con potencias respectivas de 100 y 115 kW, equivalentes a 136 y 156 CV.

Citroën ë-C4 y ë-C4 X: 100% eléctricos y fabricados en exclusiva en España / Citroën

Elevada autonomía y reducidos consumos

Estos atractivos eléctricos de la firma del doble chevron están equipados con sendas baterías con capacidad útil de 50 kWh (Autonomía Confort) y 54 kWh (Autonomía Ampliada), que ofrecen una autonomía eléctrica WLTP de 355 km y 415 km respectivamente para el ë-C4, y de 360 km y 425 km para el ë-C4 X.

En el caso del Citroën ë-C4 eléctrico de 136 CV, el consumo homologado WLTP parte de 15,3 kWh/100 km y su rendimiento mecánico es muy interesante, con aceleración de 0 a 100 km/h en 10 segundos y velocidad máxima de 150 km/h.

Estos atractivos eléctricos de la firma del doble chevron están equipados con sendas baterías con capacidad útil de 50 kWh / Citroën

Los clientes que desean un rendimiento superior pueden decantarse por la versión de 156 CV, que reduce el registro de 0 a 100 km/h hasta los 9,2 segundos. La velocidad máxima se mantiene en 150 km/h y el consumo WLTP se reduce ligeramente, hasta 14,9 kWh/100 km.

En el Citroën ë-C4 X eléctrico, las cifras de rendimiento se mantienen inalterables y mejoran ligeramente las de consumo de electricidad. La versión de 136 CV parte de una media de 15 kWh/100 km, mientras el motor de 156 CV homologa 14,5 kWh/100 km.

Con Citroën, la electrificación está al alcance de todos / Citroën

Rapidez de recarga

Para recargar electricidad con la suficiente inmediatez, los nuevos ë-C4 y ë-C4 X pueden conectarse a puntos de carga rápidos de 100 kW y recuperar así alrededor de 10 km de autonomía por minuto y pasar del 20% al 80% de su carga en menos de 30 minutos. En un wallbox de 11 kW, estos modelos se pueden recargar del 20% al 80% en periodos de tiempo ligeramente superiores a las 3 horas.

Los Citroën ë-C4 y ë-C4 X disponen de cargadores a bordo con función V2L (Vehicle-to-Load), que permiten suministrar electricidad a dispositivos eléctricos externos. De esta forma, el vehículo se convierte en una fuente de energía móvil y flexible, capaz de proporcionar hasta 3 kW para cargar o alimentar diversos dispositivos eléctricos como una nevera, equipos de ocio, ordenadores portátiles, bicicletas eléctricas, etc.

Para recargar electricidad con la suficiente inmediatez, los nuevos ë-C4 y ë-C4 X pueden conectarse a puntos de carga rápidos de 100 kW / Citroën

Paquetes de servicios conectados

Los servicios conectados son uno de los puntos fuertes de estos modelos, que ofrecen una experiencia de conducción muy conectada gracias a dos paquetes que permiten disfrutar de los viajes de forma más intuitiva, más eficiente y más agradable.

Con una suscripción de diez años incluida, el paquete Connect One aporta actualizaciones por aire y geolocalización, llamada de emergencia y servicios Citroën Assistance, mantenimiento a distancia y E-Remote Control a través de la app MyCitroën, con preacondicionamiento de carga y temperatura.

La segunda opción es el paquete Connect Plus, con suscripción de 12 meses incluida. Proporciona reconocimiento de voz natural mediante inteligencia artificial ChatGPT, control remoto con la app MyCitroën, navegación 3D conectada con actualizaciones de mapas en el aire, geolocalizaciones, tráfico en tiempo real, aparcamiento, etc. La app e-ROUTES con reflejo de la pantalla del smartphone permite planificar viajes y recarga pública.

Los servicios conectados son uno de los puntos fuertes de estos modelos / Citroën

Las gamas comerciales de Citroën ë-C4 y del ë-C4 X están disponibles con cuatro niveles de equipamiento, una edición limitada -en su versión de 156 CV- y los mencionados dos niveles de autonomía. Como el resto de gama, estos modelos disfrutan de un confort extraordinario, cotas de habitabilidad de referencia, un apartado tecnológico muy completo para lograr una experiencia única de conducción y elevados niveles de seguridad, con 20 tecnologías de ayuda a la conducción.

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Además, gracias al programa Citroën We Care, los poseedores de los nuevos ë-C4 y ë-C4 X disfrutan de hasta 8 años y/o 160.000 km de garantía, lo que antes suceda.