Auto Vidal presenta el nuevo Mercedes-Benz CLA Eléctrico en Motorworld

Motorworld ha sido el escenario elegido para la presentación del nuevo Mercedes-Benz CLA Eléctrico, dentro del evento de Auto Vidal. Este modelo representa la visión más avanzada de la firma alemana hacia la movilidad eléctrica, combinando un diseño inconfundiblemente deportivo con la más alta innovación tecnológica.

Diseño con alma deportiva

El nuevo CLA cautiva a primera vista con su frontal de “nariz de tiburón”, un rasgo icónico que refuerza su carácter dinámico. Las líneas aerodinámicas fluyen con elegancia, dotando al vehículo de una silueta atlética y sofisticada. En la parte trasera, las nuevas luces LED, los difusores optimizados y las llantas de hasta 19 pulgadas subrayan su esencia deportiva.

La parrilla del radiador iluminada y los faros MULTIBEAM LED con patrón de estrellas completan una imagen tan poderosa como refinada.

Presentación del nuevo Mercedes-Benz CLA Eléctrico en Motorworld. / .

Un interior que redefine el confort

Al abrir las puertas, el confort se hace protagonista. Los nuevos asientos deportivos abrazan al conductor y a los pasajeros, mientras que el techo panorámico amplifica la sensación de amplitud y sofisticación. En el puesto de conducción, la innovadora MBUX Superscreen invita a sumergirse en un entorno digital envolvente, intuitivo y personalizable. Este sistema de infoentretenimiento inaugura una nueva era en inteligencia vehicular, conectando tecnología y emoción como nunca antes.

Rendimiento eléctrico y eficiencia superior

El nuevo Mercedes-Benz CLA Eléctrico ofrece una experiencia de conducción ágil, silenciosa y potente, con una eficiencia energética de referencia en su segmento. Su arquitectura eléctrica de última generación y su aerodinámica optimizada garantizan un equilibrio perfecto entre autonomía, prestaciones y sostenibilidad.

Precio competitivo y disponible en Auto Vidal

Con un precio altamente competitivo dentro de su categoría, el nuevo CLA Eléctrico se posiciona como una de las opciones más atractivas del mercado premium.

Los interesados pueden descubrirlo y vivir la experiencia Mercedes-Benz en las instalaciones de Auto Vidal, situadas en la Gran Vía ASIMA del Polígono de Son Castelló.