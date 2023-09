Lo último que desea un conductor es abrir el buzón y encontrarse con una carta de la Dirección General de Tráfico (DGT) que le notifique una multa por exceso de velocidad o por cualquier otro motivo. Con todo, siempre es mejor que la sanción termine allí, por lo que es indispensable saber dónde puede enterarse el infractor de estos avisos antes de que las penas vayan a más.

Por defecto, el organismo autónomo informa de que un radar ha pillado a un conductor circulando más rápido de lo permitido mediante correo postal. Pero ojo, si eres una persona jurídica, la DGT solamente te avisará de las infracciones a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV).

En todo caso, si crees que podrías haber sido multado y no has recibido la notificación, no estás exento de pagarla. Y a lo mejor te interesa hacerlo con reducción -del 50% por pronto pago-, para lo que tienes un plazo: 20 días naturales a partir del momento en que te ponen la multa.

Acceso a la web

Si es tu caso y has revisado tu buzón sin éxito, debes acudir a la página web de la Dirección General de Tráfico (DGT). Ahí deberás clicar en el apartado 'Accede a la Sede Electrónica'. Una vez hecho esto, se abrirá una nueva página en la que deberás pinchar en 'Multas' y, a continuación, en Consulta del Tablón Edictal Único del BOE (TEU). Finalmente, en accede al apartado 'Sin certificado', donde bastará que introduzcas la matrícula, el DNI o el nombre y los apellidos del conductor.

Debes tener en cuenta que solo puedes consultar las multas que no han podido ser entregadas en una dirección postal o electrónica.

También puedes recibir notificaciones de las sanciones a través de la app de la DGT, 'miDGT', o bien si te das de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV). Una vez que te das de alta, cualquier multa o sanción te será notificada a través de este canal que, a su vez, también te envía un aviso al correo electrónico o un SMS al móvil. Así te podrás olvidar para siempre de mirar el buzón o consultar las aplicaciones por si hay sorpresas.

Recuerda que es importante mantener tus datos de registro del vehículo actualizados para que las notificaciones lleguen a la dirección correcta.

Ignorar una multa no es la solución, porque te aplicarán recargos y acabarán embargándote la cuenta para el pago.