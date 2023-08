Para conducir de manera segura, es necesario contar con ciertas habilidades cognitivas, perceptivas y motoras. Sin embargo, existen algunas enfermedades que pueden afectar estas habilidades, lo que puede impedir que los conductores renueven su licencia de conducir.

En particular, los conductores que han recibido un marcapasos no están autorizados para conducir durante un período de dos semanas para el permiso B y de cuatro semanas para el permiso C. Además, deben presentar un informe médico positivo cada tres años para poder renovar su licencia de conducir.

En el caso de la cirugía refractiva, que es una operación para corregir la visión, los conductores deben informar a la DGT y presentar un informe de la operación para poder obtener o renovar su licencia de conducir. Si no lo hacen, podrían enfrentar una multa de 200 euros.

Además, las personas que sufren ciertas enfermedades psiquiátricas, como trastornos del sueño, trastornos de la personalidad, demencia y ansiedad, deben tener un informe médico favorable para poder conducir. Asimismo, aquellos que sufren enfermedades como el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple también pueden ser impedidos de conducir.

En el caso de un infarto agudo de miocardio, los conductores deben esperar al menos tres meses para poder renovar su licencia de conducir.

Es importante tener en cuenta que estas regulaciones y restricciones tienen como objetivo garantizar la seguridad vial. Los conductores deben ser conscientes de que cualquier enfermedad que afecte su capacidad de conducción podría poner en peligro su vida y la de otros en la carretera. Por lo tanto, es importante seguir las regulaciones y restricciones establecidas por la DGT y los médicos para garantizar una conducción segura y responsable.

Cambios en la ITV 2023

Hace poco te hablábamos de los nuevos cambios que ha sufrido la ITV debido a la implementación de una nueva versión del Manual de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España.

Esta actualización trae consigo dos nuevas pruebas que serán obligatorias en todas las estaciones ITV del país. Estas pruebas consisten en evaluar el funcionamiento del sistema de llamada de emergencia eCall y del sistema de recopilación de datos OBFCM (On-Board Fuel Consumption Meter).

