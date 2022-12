El próximo año será un periodo de cambio para todos los conductores. La aprobación de nuevas leyes recientes supondrá la modificación de normativas tanto por motivos medioambientales como para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

A continuación encontrarás todos los cambios que debes tener en cuenta para el 2023 si eres conductor:

Coches que ya no podrán circular

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes a que delimiten áreas con restricciones de tráfico con el objetivo de mejorar la calidad del aire. La nueva medida afectará tanto a los conductores que residan en las grandes ciudades como a los que quieran visitarlas.

Los 149 municipios españoles que se verán afectados por esta regla tendrán que restringir la circulación a coches con etiquetas B y C (distintivo ambiental). Esto supondrá la inmovilización del 32% de los vehículos al no cumplir con los requisitos de la DGT.

Existen cuatro distintivos ambientales creados en función del impacto medioambiental de los vehículos que se clasificarán y graduarán el 50% del parque más eficiente.

Etiqueta 0 emisiones, Azul : son los vehículos más eficientes y se trata de los eléctricos de batería (BEV), los eléctricos de autonomía extendida (REEV), los eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o vehículos de pila de combustible.

: son los vehículos más eficientes y se trata de los eléctricos de batería (BEV), los eléctricos de autonomía extendida (REEV), los eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o vehículos de pila de combustible. Etiqueta Eco : aquí se colocan la mayoría de vehículos híbridos, gas o ambos. Tendrán derecho a esta etiqueta los eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, los híbridos no enchufables (HEV), los vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Deben cumplir los criterios de la etiqueta C.

: aquí se colocan la mayoría de vehículos híbridos, gas o ambos. Tendrán derecho a esta etiqueta los eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, los híbridos no enchufables (HEV), los vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Etiqueta C, Verde : aquí entran los vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas emisiones EURO. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014.

: aquí entran los vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas emisiones EURO. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014. Etiqueta B, Amarilla: aquí se enmarcan los vehículos de combustión interna que si bien no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, pero sí que lo hacen con anteriores. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006.

El resto de los vehículos, que se trata del 50% más contaminante, no tiene derecho a ningún tipo de distintivo al no cumplir los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio.

Señales de tráfico

El 2 de enero se aprobará el real decreto que incluye las nuevas señales de tráfico que entrarán en vigor en 2023, aunque no comenzarán a verse en las vías urbanas e interurbanas de todo el país hasta verano.

No va a haber cambios en todas la señales, tal y como indica el borrador, "las señales que no estén contenidas en este catálogo podrán seguir instaladas y mantendrán su vigencia, no siendo necesaria su sustitución antes de que por razones de conservación y mantenimiento sea recomendable". Por tanto, todas las que tengan un cambio de diseño o las que están el desuso deberán sustituirse.

Peajes

Los peajes también sufrirán cambios en 2023 y es que el Gobierno prevé aplicar un nuevo sistema en todas las autovías del país. Aunque este cambio tiene motivos principalmente medioambientales, también se debe al importante déficit que arrastra la conversación de carreteras.

El ejecutivo "internalizará los costes externos del mayor transporte por carretera, creando incentivos para lograr una mayor eficiencia en el sector y propiciando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero" y también se subvencionará con "impuestos o pagos relacionados con la movilidad, como la introducción de peajes de carretera y la revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación de vehículos" de forma que las personas que más contaminan serán las que más paguen.

Aunque el Gobierno aún no ha hecho públicas las tarifas, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defendieron que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit acumulado.

Si se aplicase un peaje medio en España de 4 céntimos por kilómetro, supondría un pago de 9 euros para ir desde Madrid a Burgos, de 12 euros para viajar entre la capital y Zaragoza, de unos 14 euros para ir hasta Valencia, 15 euros a Córdoba, 16 euros a Badajoz o 22 euros a La Coruña.

Asimismo, tal y como señaló el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, todo el que realice esos trayectos para trabajar, estudiar o por asuntos médicos quedará exento de abonar las tarifas.

A pesar de que estos cambios entrarían en vigor en 2024, el País Vasco comenzará el próximo año en los tramos siguientes: