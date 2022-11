La Dirección General de Tráfico (DGT) ha comenzado a publicar los diseños de las nuevas señales de tráfico que entrarán en vigor cuando se apruebe el real decreto elaborado entre este organismo y el ministerio del Interior y Transporte.

A pesar de que esto ocurrirá el próximo 2 de enero, las señales de tráfico no comenzarán a verse en las vías urbanas e interurbanas de todo el país hasta mediados de 2023.

Hace 20 años se aprobó por el Real Decreto 1428/2003 la normativa que modificaba el Reglamento General de Circulación en relación con las señales de tráfico y ahora se ha actualizado con motivo de este cambio de señales debido a "una razón de interés general, como es la de maximizar el bienestar de los ciudadanos”, tal y como ha justificado el ministerio.

No va a haber cambios en todas la señales, sino que, como explica el borrador, "las señales que no estén contenidas en este catálogo podrán seguir instaladas y mantendrán su vigencia, no siendo necesaria su sustitución antes de que por razones de conservación y mantenimiento sea recomendable".

Las señales que sí tendrán que sustituirse son las que cuentan con un cambio de diseño o están ya en desuso, como son las que incluyen a los nuevos tipos de vehículos, como son los patinetes.

Las nuevas señales de tráfico

P21b : peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por ancianos , como un centro dedicado a la tercera edad, una residencia, etcétera.

: peligro por la , como un centro dedicado a la tercera edad, una residencia, etcétera. P24a : peligro por la proximidad de un sitio donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en libertad , sobre todo jabalís.

: peligro por la , sobre todo jabalís. P33: peligro por la proximidad de un tramo en el que frecuentemente la circulación se ve dificultada por una pérdida notable de visibilidad por niebla, lluvia, nieve, humos...

Se incluyen también nuevos formatos de gasolineras y, por primera vez, la señal avisará al conductor de qué surtidores hay en una estación de servicio concreta. Se añaden los puntos de recarga para coches eléctricos, las electrogasolineras y también las que tienen carburante GLP.

Finalmente, los vehículos que medioambientalmente son sostenibles tendrán también una nueva señal que prohíbe el acceso a transportes dependiendo de su distintivo medioambiental.

Estas son dos señales nuevas de tipo prohibitivo para colocar en los lugares donde no se pueda circular ni con bicicletas ni con patinetes (entre otros), es decir, con vehículos de movilidad personal (VMP). La simbología que refiere a este tipo de transporte individual incluirá un enchufe, destacando que son eléctricos. Lo mismo ocurre con los coches, ya que se incluirá en las vías una señal que prohíba el acceso a transportes dependiendo de su distintivo medioambiental.

P‐20a: peligro por la proximidad de uno o varios pasos para peatones.

peligro por la P‐8: peligro por la proximidad de un paso a nivel no provisto de barreras o semibarreras.

peligro por la P‐35: peligro por la proximidad de un tramo comprendido entre una confluencia y una bifurcación donde se producen distintos movimientos de cambio de carril por parte de los vehículos, cruzándose sus trayectorias y aumentando por ello el riesgo de que se produzcan colisiones.

Estas últimas son algunas de las que se van a renovar, además de la implantación de las nuevas.