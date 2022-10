Seguro que, si conduces a menudo, has visto más de una colisión por detrás, algunas de ellas a gran velocidad en autovías o en autopistas, las cuales se pueden evitar en el 90 % de los casos, tan solo respetando la distancia de seguridad.

Esta distancia es aquella que nos permite parar a tiempo si el vehículo que tenemos enfrente frena de repente por cualquier circunstancia, de manera que nosotros nos vemos obligados a hacer lo mismo.

No hay una cifra fija, ya que depende de la velocidad que llevemos, del tráfico que exista en ese momento, y sobre todo de las condiciones de visibilidad. Además, no debemos olvidar la antigüedad del vehículo y el peso que tenga en ese momento.

Multas de 200 euros si no la cumplimos

Todos hemos sufrido al clásico conductor poco prudente que se pega a la trasera de nuestro vehículo con la intención de adelantar o que se acerca demasiado, una conducta que está sancionada con 200 euros.

Nunca hay que hacer eso ni siquiera cuando llevamos intención de adelantar, puesto que en vías de doble sentido incluso nos complica la maniobra, ya que nos impide ver si vienen vehículos de frente.

La DGT está muy pendiente

Es una de las infracciones sobre las que la DGT está más alerta, pues en fechas en las que hay mucho movimiento de vehículos, como ahora con el fin de las vacaciones, las colisiones por no respetarla son frecuentes.

Se suelen dar, sobre todo, en los atascos en los que los conductores acaban distrayéndose porque no paran de arrancar, avanzar, detenerse, etc., de forma que al final hay algún choque que en este caso no suele ser grave.

Ahora mismo, los medios aéreos como los helicópteros y los drones de la DGT vigilan desde el aire que los conductores cumplamos con esta medida de seguridad, de forma que si no mantienes la distancia por prudencia, al menos sí que tendrías que hacerlo para no recibir una multa en casa de 200 euros, que no te hará ninguna gracia.