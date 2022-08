Dentro del mundo de los videojuegos, el género de los títulos de carreras es de los más populares del mundo. Las principal razón de su éxito es por su variedad de propuestas, con juegos orientados a la simulación pura, que consiguen con los periféricos adecuados transmitir sensaciones muy próximas a la realidad; la simulación arcade, más accesible para el jugador casual; la adrenalina desenfrenada de los juegos puramente arcade o la profundidad de los videojuegos de gestión.

Cada jugador tiene una propuesta que se amolda su estilo y sus gustos e incluso los no apasionados por le motor encontrarán nombres con los que pasar un buen rato. ¿Quién no ha jugado nunca a Mario Kart, por ejemplo? Es por eso que hoy, Día Mundial del Videojuego, desde Neomotor os proponemos los cinco juegos que, en nuestra opinión, no pueden faltar en la estantería de los ‘petroheads’.

1- Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 es, junto a la saga Forza Motorsport de Xbox, el máximo exponente de los videojuegos de carreras. Es una de esas propuestas que cabalgan entre la simulación y lo arcade, facilitando el acceso al jugador casual y ofreciendo un reto interesante para el experimentado. La atención al detalle en cada uno de sus coches es, simplemente, deliciosa y el modo foto permite hacer auténticas locuras con sus vehículos y los cientos de escenarios propuestos. El modo Sport permite además competir online. Completo y en constante evolución mediante actualizaciones gratuitas. Disponible solo en PlayStation.

2 - Assetto Corsa Competizione

Assetto Corsa Competizione es uno de los simuladores por excelencia. Tiene la licencia oficial de la competición de GT3 GT World Challenge y vehículos oficiales de varias temporadas, con más opciones vía actualizaciones de pago. No es un juego para los jugadores casuales y jugar con mando es realmente complicado aunque posible. Uno de los favoritos de los llamados ‘sim-racers’ y juego oficial de la FIA para la celebración de los FIA Motorsport Games. Disponible en PC, Xbox y Playstation.

3 - F1 Manager 22

Juego de gestión lanzado recientemente que propone al jugador ponerse en la piel del director de un equipo real de la Fórmula 1. Cuenta con la licencia oficial de la competición, todos los equipos y pilotos, así como el elenco completo de la F2 y la F3 como posibles fichajes. Es un juego de gestión muy profundo, en el que el jugador controla las finanzas, el desarrollo de las instalaciones del equipo, el desarrollo de sus coches dividido en áreas como aerodinámica, fondo plano, pontones, suspensión…, el crecimiento de los pilotos y la gestión de entrenamientos, clasificación y carreras con un nivel de detalle que roza lo obsesivo. Para echarle horas. Disponible en PC, PlayStation y Xbox.

4 - Forza Horizon 5

Los jugadores de PC o Xbox cuentan con el juego arcade más popular del mundo. Forza Horizon 5 presenta un inmenso mapa de mundo abierto ambientado en México y un catálogo de coches muy extenso con vehículos tan dispares como el Ford Bronco, el Lotus Evija o el Cupra Tavascan XE. Carreras llenas de adrenalina, saltos imposibles y sobre superficies dispares es lo que ofrece Forza, que además integra el multijugador en la experiencia de una forma natural y simple. De nuevo, destaca la atención por el detalle en cada coche y la posibilidad de personalizarlos para incrementar su rendimiento.

5 - F1 22

Es juego oficial de la temporada 2022 de la Fórmula 1, la entrega anual de Codemasters y EA Sports para que los fans del Gran Circo se pongan en la piel de Alonso o Sainz, o se creen a sí mismos para intentar ganar el mundial. Como Gran Turismo, navega entre la simulación y el arcade con varios niveles de exigencia según las necesidades de cada jugador. Incluye todos los circuitos de la temporada 2022 más Portimao y todos los equipos y pilotos de la F1 y la F2. Disponible para PC, Xbox y PlayStation. Si eres más de motos, MotoGP 22, TT Isle of Man 2 o Ride 4 podrían ser buenas opciones de un estilo parecido.