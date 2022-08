Poco a tardado Dodge en mostrar cómo será su primer muscle-car 100% eléctrico después de confirmar que la presente generación el Charger y el Challenger, sus dos nombres más icónicos, será la última con un motor de combustión bajo el capó. Pese a su electrificación total, la firma norteamericana, del grupo Stellantis, no quiere perder ni un ápice de su personalidad e historia y el Charger Daytona SRT Concept es toda una declaración de intenciones.

Y lo es porque en la marca nunca se han planteado crear un coche nuevo como su primer eléctrico. Nada de nombres nuevos ni experimentos. El Charger, su modelo más popular, será el abanderado de la nueva era de Dodge. Tampoco el diseño va a ser una revolución, un largo capó, un morro elevado, una silueta fastback y un pilar C muy grueso.

Por supuesto hay elementos novedosos y parte de ellos destinados a mejorar su eficiencia aerodinámica y es aquí donde entra en juego el nombre Daytona, usado por primera vez en una versión especial del Charger de 1969 con mejoras aerodinámicas destinado a correr en la Nascar. Nada está elegido al azar en el primer eléctrico de Dodge y la recuperación de la denominación Daytona promete una mejora aerodinámica importante gracias a una apertura en el frontal para canalizar el flujo de aire hacia la zaga, que culmina con un alerón trasero integrado en la carrocería. Cabe recordar que la aerodinámica es clave en los eléctricos para maximizar su autonomía.

Destaca la integración de los grupos ópticos delanteros y traseros en ambos alerones, cruzando el frontal y la zaga, respectivamente, para evocar las formas del Charger de las décadas de los 60 y los 70. De hecho de esos modelos icónicos el nuevo Charger Daytona toma hasta el logotipo Fratzog, usado en los muscle cars de la marca entre el 1962 y el 1976. Futuro y pasado unidos en un el coche más revolucionario de la historia de Dodge.

SRT = Máximas prestaciones

Pese a ser un prototipo, el interior se muestra muy cercano a lo que será su versión de producción, que llegará en 2024 y abandona formas extrañas o elementos futuristas para optar por un habitáculo completamente digitalizado, con una gran pantalla central y un cuadro de instrumentos digital. Uno de los aspectos que seguramente cambiará en la versión final son los asientos traseros, de tipo baquet como los delanteros. En el volante, las siglas SRT advierten que el coche será potente, y mucho.

Y es que aunque Dodge no ha confirmado los datos relativos a la potencia, sí ha prometido que será más potente que cualquiera de los Charger actuales, por lo que deberá superar los 807 CV de la versión SRT Hellcat Redeye Widebody. El encargado de propulsarlo será el nuevo tren motriz Banshee, recuperando un nuevo nombre icónico para la marca, que constará de dos motores eléctricos y de una arquitectura de 800 voltios como la usada por coches como el Audi e-tron GT o el Porsche Taycan.

Además, Dodge ha confirmado que el Charger Daytona SRT dispondrá de un botón para activar el sistema PowerShot, que aportará un extra de potencia cuando lo requiera el conductor, así como de un sistema de escape, sí, este eléctrico tendrá tubos de escape y, la verdad, no nos sorprende, llamado Fratzonic. Pero no os preocupéis, no emitirá CO2, sino hasta 126 decibelios de rugido, un nivel parejo a las versiones Hellcat de más de 700 CV. Lo que no sabemos aún es si imitará el sonido de un motor de combustión, aunque Dodge promete “un sonido impactante”.

Aunque el Charger Daytona SRT Concept es solo un prototipo y tocará esperar para saber todos los detalles de un coche que significará un antes y un después para la marca norteamericana.