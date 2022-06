Citroën sorprendió en 2020 con el AMI, un cuadriciclo urbano que puede conducir cualquiera que tenga el carné de conducir AM. Con una propuesta muy divertida por su contenido tamaño, pero gran capacidad de carga, y sus capacidades, ideales para conducir por ciudad, se convirtió rápidamente en el cuadriciclo más vendido de España. Disponible en dos versiones y multiples paquetes de personalización, en febrero la marca presentó el prototipo My AMI Buggy, una variante más aventurera de la que se han producido 50 unidades que, atención, se han vendido en 17 minutos y 28 segundos.

El Citroën AMI My AMI Buggy, concebido para el ocio, presenta un diseño extrovertido basado en el color caqui y el amarillo y detalles como protecciones, una barra de iluminación en el techo y hasta una rueda de tipo ‘mud’ de repuesto. Suma, además, los asientos Advanced Comfort de Citroën. Mantiene el mismo propulsor eléctrico de 8 CV de potencia, la velocidad máxima de 45 km/h y la misma autonomía de 75 kilómetros del resto de variantes.

El más rápido tardó menos de tres minutos

Aunque cuando se presentó, no estaba prevista la comercialización de esta versión, Citroën decidió lanzar 50 unidades al mercado disponibles por Internet desde el 21 de junio. El experimento fue muy positivo, con todas las unidades vendidas en menos de 20 minutos, siendo el cliente más rápido capaz de comprar esta versión del simpático cuadriciclo francés en solo dos minutos y 53 segundos. No sabemos si es el récord histórico de velocidad de compra un coche y, por tanto, digno del Libro Guiness, pero los comisarios deberían comprobarlo.

Los 50 compradores que se hicieron con el AMI My AMI Buggy recibirán su unidad con una placa conmemorativa de la versión, numerada y personalizada con su nombre. Todas las entregas se realizarán a domicilio a partir de la segunda mitad de agosto. Según la marca, más de 1.800 personas han expresado su voluntad de hacerse con esta variante, mucho más llamativa que las demás, del AMI.

El AMI en España

En España, su oferta se compone de dos versiones, una básica con múltiples opciones de personalización gracias a paquetes específicos y múltiples accesorios, y la llamada My AMI Cargo. La primera, la AMI AMI, parte desde los 7.200 euros, 7.600 euros en caso de optar por los paquetes My AMI Blue, Grey, Orange o Khaki, con detalles en esos colores. Además, por 8.100 euros está disponible el My AMI Pop, con más detalles estéticos, y por 8.560 euros el My AMI Vibe, con decoración de líneas de nivel y barras en el techo.

El My AMI Cargo es la nueva solución para profesionales. Desde 7.600 euros, esta versión prescinde del asiento del copiloto para ganar capacidad de carga con 400 litros y carga útil de 140 kilos.