Tier se prepara para despegar en España. Apenas seis meses después de su desembarco oficial tras comprar nextbike, la operadora alemana de micromovilidad compartida despliega 400 patinetes en Tarragona para iniciar su camino en Catalunya. La ciudad catalana se convierte así en la segunda localidad, después de Málaga, en recibir los vehículos eléctricos de Tier, aunque con nextbike están presentes en otras ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Bilbao.

El lanzamiento de Tier en Tarragona no solo trae consigo sus patinetes, sino que se convierte en la primera ciudad española en implantar la tecnología de Fantasmo, un sistema de aparcamiento de patinetes eléctricos a través del Posicionamiento por Cámara (CPS) que promete ser hasta diez veces más preciso que el GPS. Este hecho ratifica a Catalunya como uno de los mercados en los que Tier ve más potencial.

En ese sentido, Manuel Arauco, country manager de Tier en España, explica a Neomotor que “Queremos ser líderes en España y esto implica tener una presencia importante en Catalunya”. “La comunidad tiene un potencial enorme por varias cosas. La primera es que históricamente ciudades como Barcelona han sido líderes en innovación de movilidad, han sido disruptores tecnológicos y siempre han estado en la vanguardia”, añade. La capital catalana, como decenas de otras ciudades en España, es uno de los objetivos de Tier, pero la administración pública no está llevando a cabo movimientos para atraer nuevos operadores. “El segundo es que vemos que hay ciudades de tamaño medio o grande donde nuestros servicios encajan. Ciudades como Tarragona abiertas a mejorar y aprobar nuevos sistemas”, añade Arauco.

De Tarragona, el directivo de la operadora alemana celebra que “tiene un modelo claro de movilidad, con una apuesta clara por la seguridad, el aparcamiento ordenado y la sostenibilidad. Está alineada con lo que queremos lanzar y potenciar y por eso vimos Tarragona como un candidato ideal para lanzar Fantasmo. Después llegamos a un acuerdo para lanzar 400 patinetes, un número relevante, así que se daban las condiciones adecuadas para el lanzamiento”.

Fantasmo como herramienta de seguridad

Al principio, la tecnología de Fantasmo se ocupará de garantizar un aparcamiento mucho más ordenado y precios, pero esto es solo la punta del iceberg de lo que Tier podrá hacer con este sistema. “Está en su versión inicial y ya es muy interesante, pero le vemos un potencial mucho mayor, por eso pasamos de colaborar con ellos a su adquisición en marzo”, dice Arauco. “En un futuro próximo se podrá integrar Fantasmo en el vehículo en sí, con una cámara, algunos algoritmos y nuestra tecnología para tener un asistente virtual, un sistema capaz de detectar infracciones, colisiones, la conducción temeraria y la posición exacta del patinete”, añade.

Tier estudiará la posibilidad de premiar o sancionar a sus usuarios dependiendo del uso que hagan de sus patinetes, llegando incluso a vetarlos en caso de reiteración de mal comportamiento. Según Arauco, “ya estamos probando estas tecnologías y en un futuro próximo haremos el despliegue en varios mercados, también en España”. “Vemos con ilusión este potencial y es parte importante de la estrategia de Tier para tener más relevancia”, acaba.

Expansión en España

Primero fue Málaga y desde ahora Tarragona, pero el objetivo final de Tier es ser el operador de micromovilidad urbana más grande del país. Arauco no puede dar una cifra de ciudades objetivo “porque no depende de nosotros, sino de los concursos que vayan saliendo y cómo evolucionen las negociaciones”. No obstante, el directivo sí reconoce que “hay más de 60 o 70 ciudades candidatas para cuando se den las circunstancias adecuadas”. “No es fácil, pero cuando se anuncien ciudades grandes se irán sumando también otras más pequeñas”, apunta Arauco.

En ese sentido, Madrid es un objetivo prioritario. La ciudad está preparando un nuevo concurso para hasta 3.000 nuevas licencias para dos operadores. Tier entrará en la puja por llevarse estas licencias, que podrían llegar a salir antes del verano para empezar a operar a finales del mismo, aunque las fechas exactas no están todavía decididas. Desde la compañía no esconden su deseo de entrar en la capital, que de paso podría generar ese efecto motivador de cara a ciudades más pequeñas para apostar por esta movilidad.