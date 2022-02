El prototipo modificado 'Beast' del nuevo Hyundai Tucson 2022Hyundai Tucson 2022 lucirá su diseño futurista y demostrará su gran versatilidad en la próxima película de Sony Pictures, 'Uncharted', protagonizada por los famosos actores Tom Holland y Antonio Banderas. El estreno del film tendrá lugar el próximo 11 de febrero en España y el 18 de febrero en otros países del mundo. Cabe destacar que en 'Uncharted' aparecen junto al prototipo 'Beast' del Tucson, otros modelos de serie como el propio Hyundai Tucson 2022 y los Genesis G90, G80 y GV80.

El Centro Técnico y de Diseño de Hyundai en Irvine (California) y Sony Pictures colaboraron en el diseño del prototipo Tucson 'Beast', que presenta un diseño exterior muy robusto gracias a unos paragolpes reforzados, unos neumáticos especiales y otros accesorios preparados para la acción que estimulan la aventura en busca de tesoros.

En palabras de Thomas Schemera, vicepresidente ejecutivo, director global de marketing y director de la división de Experiencia de Cliente de Hyundai Motor Company: "El Nuevo Tucson es un SUV enormemente capaz que está preparado para afrontar el reto de una aventura en busca de un tesoro. 'Uncharted' es una saga con millones de fans en todo el mundo y estamos encantados de mostrar las capacidades y las tecnologías de nuestros vehículos de forma creativa y adecuada a la película de Sony Pictures. Nuestra reciente colaboración en 'Spider-Man: No Way Home' fue un tremendo éxito para la promoción de Ioniq 5 y del Tucson, y esperamos mantener ese impulso con 'Uncharted'".

Hyundai Motorha lanzado un anuncio de televisión a nivel global como parte de sus actividades de marketing para la película. El anuncio, titulado "Car Wash", está protagonizo por el popular actor Tom Holland, que interpreta a Nathan Drake, quien llega a un lavadero de coches con su Tucson cubierto de barro y repleto de herramientas y artefactos para la búsqueda de tesoros. Nathan se relaja en el lavadero hasta que su Tucson queda limpio y listo para la aventura.

Por su parte, Hyundai Motor España lanzará a partir de este 9 de febrero una campaña de medios en todo el territorio nacional que estará presente en cines, en exterior con pantalla gigantes, en redes sociales y online, en los que el Tucson tiene una presencia destacada como coche protagonista de la película. Asimismo, como parte del acuerdo local entre la marca y Sony España, tanto Hyundai como el Tucson tendrán presencia en todas las acciones de promoción del film que lleve a cabo Sony en nuestro país.

"El equipo de Hyundai ha creado una divertida campaña global que refleja perfectamente el tono aventurero de 'Uncharted' y explica claramente por qué son tan buenos socios", afirma Jeffrey Godsick, vicepresidente ejecutivo de Asociaciones Globales y Gestión de Marca y director de Entretenimiento Basado en la Localización de Sony Pictures Entertainment.

Esta acción es la continuación de la exitosa asociación de Hyundai Motor con 'Spider-Man: No Way Home', una de las 10 películas más taquilleras de todos los tiempos. Hyundai Motor volverá a aparecer en 'Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)', la secuela de la aclamada película de animación ganadora del Oscar, 'Spider-Man: Into the Spider-Verse', que se estrenará en octubre de 2022.

A continuación, puedes ver la prueba que hicimos del nuevo Hyundai Tucson 2022.

'Uncharted'

La nueva película de acción y aventura de Sony Pictures está basada en el popular videojuego de PlayStation del mismo título, 'Uncharted', de Naughty Dog. En la película, el astuto ladrón Nathan Drake (Tom Holland) es reclutado por el experimentado cazatesoros Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) para recuperar una fortuna perdida por Fernando de Magallanes hace 500 años. Lo que comienza como un simple robo para ambos personajes se convierte en una carrera de obstáculos por alcanzar esa fortuna antes que el despiadado Moncada (Antonio Banderas), quien cree que él y su familia son los herederos legítimos. Si Nate y Sully consiguen descifrar las pistas y resolver uno de los misterios más antiguos del mundo, podrán encontrar un tesoro de 5.000 millones de dólares (4.471,7 millones de euros) y quizás incluso al hermano perdido de Nate, pero sólo si aprenden a trabajar juntos.