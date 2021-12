Toyotaquiere reforzar el éxito del Yaris de cara a 2022 con mejoras en diseño y equipamiento. Más concretamente, a partir de enero el utilitario de la firma japonesa recibirá el nuevo sistema multimedia Toyota Smart Connect y nuevas opciones de colores para la carrocería.

El sistema multimedia Toyota Smart Connect es ahora más potente y rápido, lo que favorece su utilización a través de la gran pantalla táctil de alta definición de 9 pulgadas. Además, permite estar permanentemente conectado sin necesidad de smartphone dado que cuenta con tarjeta de datos propia. Aunque igualmente es posible conectar un teléfono móvil de forma inalámbrica a través de Apple CarPlay o Android Auto.

En la gran pantalla también se visualiza el avanzado sistema de navegación con actualizaciones de mapas desde la nube, información de tráfico y alertas en tiempo real. El conductor también recibe recomendaciones para una mejor conducción y ahorro de combustible. El Toyota Smart Connect se ofrece de serie a partir del acabado Style Plus.

Pero la tecnología del Toyota Yaris 2022 no sólo se destina a la conectividad y el infoentretenimiento, sino que este modelo es uno de los más seguros de su categoría, gracias al Toyota Safety Sense, que incluye elementos como el Sistema de Seguridad Precolisión con detección de vehículos, peatones (de día y de noche), ciclistas (de día), obstáculos en intersecciones (vehículos y peatones) y asistencia a la dirección de emergencia; Control de Crucero Adaptativo Inteligente (desde 0 km/h); Reconocimiento de Señales de Tráfico; Avisador de Cambio Involuntario de Carril con asistente activo y sistema de mantenimiento de la trayectoria; y Control Inteligente de Luces de Carretera, entre otros.

Gama y precios del nuevo Toyota Yaris 2022

El Toyota Yaris 2022 está disponible con cuatro niveles de equipamiento: Business Plus, Active Tech, Style y Style Plus. De todos ellos, el único que no recibe modificaciones en esta actualización del modelo es el Business Plus, enfocado al cliente de flotas.

El Active Tech es el acabado más demandado por el cliente particular por su precio accesible y su gran dotación de equipamiento de serie, y ahora incluye llantas de aleación de 16” de serie en vez de las de 15” anteriores, y lucen además un un diseño más atractivo.

El nivel de equipamiento Style eleva la dotación de serie, con faros Full LED, tapicería mixta de cuero y tela, pomo y palanca de cambios de piel o climatizador bi-zona. Los modelos con este acabado se distinguen a primera vista por tener un toque de diseño exclusivo gracias a la parrilla frontal en negro con embellecedor cromado oscuro o las llantas de aleación de 17’’, las cuales reciben una actualización en su color al pasar a ser negras. Además, estrena un nuevo color de carrocería, el Naranja Kaji, en versión monotono.

Los Style Plus son los Yarismás completos de la gama, añadiendo el sistema de sonido premium JBL con 8 altavoces, Head-Up Display de 10’’, Detector de Ángulo Muerto (BSM) y Sistema de Asistencia al Aparcamiento con función de frenado automático. Como novedad en la versión 2022, actualiza su sistema multimedia con el nuevo Toyota Smart Connect, incluyendo también cargador inalámbrico de smartphone. En cuanto al diseño exterior, al igual que en el acabado Style, las llantas se actualizan a nivel de color, pasando a ser negras. En relación al color de la carrocería, Style Plus seguirá ofreciendo la opción de color bi-tono, con dos configuraciones: Blanco Perlado y el nuevo Naranja Kaji.

El nuevo Toyota Yaris 20222022ya se puede reservar con un precio que arranca con unos precios de 18.950 euros en el modelo Electric Hybrid con acabado Active Tech. También está disponible la opción de pagar tan sólo 150 euros al mes con Toyota Easy Plus o Complet, el programa de financiación y servicios añadidos que incluye 4 años de garantía y 4 años de mantenimiento.