No será Great Wall (GWM). La compañía automovilística china ha descartado invertir en la Zona Franca como parte del proceso de reindustrialización de Nissan. Tras la carta enviada hace dos semanas por Gobierno, Generalitat y la propia Nissan modificando las pretensiones económicas y abriendo un nuevo escenario, Great Wall ha considerado que la propuesta no es suficientemente atractiva y se retira de la puja por su presencia en Cataluña.

La automovilística china ha respondido a la misiva institucional con otra carta firmada por el vicepresidente de la compañía, Parker Shi, informando que "tras una rigurosa discusion por parte del consejo de administración de Great Wall, lamento informarles que el proyecto no ha sido aprobado. Me gustaría reiterarles que Great Wall no contiuará en el proyecto". En la carta también destaca que buscarán nuevos escenarios para su llegada a Europa: "Para tener una mejor estrategia europea, buscaremos nuevos escenarios que coincidan con la idea de construir una nueva fábrica, que es nuestra idea final".

La nueva propuesta presentada a GWM contemplaba más ayudas públicas de las previstas en un primer momento y una reducción del alquiler del espacio de la Zona Franca donde está ubicada la planta de Barcelona. Con ello, tendrá que activarse el plan B que buscará una solución en menos de 15 días, antes de que la automovilística japonesa abandone las instalaciones el 31 de diciembre.

Existen actualmente varias propuestas en materia de logística, y desde el Gobierno se sigue insistiendo en mantener una alternativa vinculada a la producción de vehículos militares. En este sentido, Pere Navarro, delegado del Gobierno en la Zona Franca ha señalado que "fabricar vehículos militares es una opción aceptable y hasta deseable", reccalcando que en el pasado Nissan ha fabricado vehículos de este tipo y nadie puso ningún problema. Una idea que choca con la Generalitat y que el propio conseller Roger Torrent da por descartada.

Habrá plan B

En un comunicado remitido por los comités de empresa, se informa que Great Wall ha dicho 'no' a Nissan y que se ha convocado de urgencia para hoy mismo a la mesa de reindustrialización para acelerar las otras alternativas. Desde la Consellería d'Empresa i Treball también han confirmado la negativa, y fuentes de Nissan, también. El pasado 1 de diciembre, la mesa de reindustrialización de Nissan, en su última reunión, activó el proyecto del hub de electromovilidad a la espera de GWM, tras la contraoferta "mejorada" trasladada por el Gobierno y la Generalitat a la compañía china.

El comité de empresa de Nissan ha asegurado que siguen trabajando "en los diferentes planes alternativos y que en previsión de esta posibilidad ya se activó en la anterior reunión de la mesa. Durante esta semana tenemos previstas diferentes reuniones, previas a la reunión oficial de la comisión de reindustrialización el día 17, con el objetivo de avanzar en el nuevo escenario", explican los sindicatos.

De no fructificar el plan B, la opción sería apostar por opciones logísticas. Según fuentes conocedoras, detrás de los terrenos están firmas de alimentación como Consum, así como fondos de inversión como Merlin Propieties, Goodman Propieties o JLL. Esta vía no gusta a Administración y a los sindicatos, pues ofrece menos oportunidades de mantener el empleo y en peores condiciones.