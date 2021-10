La Rodibook celebró su décima edición el pasado sábado 4 de septiembre. Y lo hizo por todo lo alto, con más de 1.200 participantes llegados de toda España. Se trata del evento motociclista no competitivo con salida y llegada en Vielha (Valle de Arán, Lérida) y cuyo recorrido es secreto y se sigue a través de un roadbook o libro de ruta. Aunque una de las novedades más relevantes de este año es que como prueba piloto unos 50 participantes navegaron con una aplicación que se ha desarrollado con Big Rock Spain para tablet.

Como hace ya tres ediciones, en esta ocasión se podía participar en tres modalidades: On Road Pro, On Road Rookie y Off Road Only Trail/Scramblers. Cada Rodibook se bautiza con un nombre propio y para esta edición fue 'El Románico del Pirineo'. Este año los organizadores volvieron a adoptar unas medidas estrictas contra el Covid 19, como que los participantes recibieron el Welcome Pack (donde entregan el libro de ruta, el picnic y algún detalle) sin bajarse de la moto, o que el tradicional breafing fue online y que la comida en ruta fue sustituida por un kit de picnic con desayuno y comida.

El sábado a las 6.00 horas empezaron a salir los primeros participantes de la ruta On Road Pro. A partir de las 7.00 los de Off Road y a las 7.45 lo harían los de On Road Rookie. Por delante tenían una larga jornada de moto con 668 kilómetros de ruta para los inscritos en la Pro, 548 kms para la Rookie y 330 kms con un 70% de off road para los Off Road Only Trail/Scramblers.

Seguir un roadbook o libro de ruta tiene su magia y montarlo en la caja es parte del ritual del viernes, cuando te lo han entregado en las verificaciones técnicas. En el mercado hay diversos portaroadbook como el de la firma Vector Note que cuenta incluso con modelo con luz y con el sistema de avance del libro de ruta eléctrico.

La ruta On Road llevó a los participantes a rodar por el Port de la Bonaigua, Sort, La Seu d’Urgell, Andorra y con parada en el Museu de la Moto de Basella para ver la exposición temporal 'Montesa, 75 años de una aventura irrepetible', una parada de lo más recomendable aunque no se haga la Rodibook.

La Rodibook Off Road tuvo el Pirineo oscense como principal escenario recorriendo las comarcas de la Ribagorza y el Sobrarbe. Este año como novedad la ruta contaba con unos cuantos puntos donde se podía elegir entre tres niveles de dificultad: avanzado, experto y X-treme, o seguir por el recorrido sencillo. También contó la presencia del dakariano Joan Pedrero al manillar de la novedosa Harley-Davidson Pan AmericaHarley-Davidson Pan America cargada con las maletas del fabricante español Shad, que pasaron el examen con nota alta. Y también participó Lorenzo Santolino así como habituales del mundo del trail como Jaume von Aren, Andrea Scaramuzza, Bernat Vizcaíno y Víctor Casademont.

Los participantes en la Rodibook On Road Pro, una ruta de más de 660 km por carretera, necesitaron una media de 15 horas para recorrer todo el itinerario. En cuanto a los inscritos a la modalidad Off Road con 330 kms, donde la organización amplió las plazas respecto al año anterior, los participantes realizaron el recorrido en una media de 14 horas. NEOMOTOR participó en la modalidad de fuera de carretera invirtiendo unas 11 horas en cubrir el recorrido al manillar de una Honda CRF1100L Africa TwinHonda CRF1100L Africa Twin equipada con neumáticos de tacos Michelin Anakee Wild, que se portaron a las mil maravillas destacando las capacidades de off road de una moto de sus características, polivalente como pocas, y la tracción de los neumáticos sobre cualquier superficies, desde el barro a los caminos rotos y pistas pedregosas como nos encontramos.

Ambos itinerarios requerían de diversas medidas preventivas de seguridad y que son de vital importancia para la organización, como los límites de velocidad indicados en el roadbook. Además cada participante llevaba un GPS cedido por la organización para poder ser localizado en caso de tener algún percance o sencillamente seguir el recorrido a travésde una web.

Con todo, la décima edición de Rodibook fue un éxito rotundo, un evento organizado por Rodi Motor Services con Jordi Esteve como alma matter y Fernando 'Buffalo' Gil y Salva Echevarría como los responsables del libro de ruta de On Road y Of Road respectivamente. En este sentido cabe destacar que para el año que viene están estudiando destinar una parte de la inscripción de la modalidad Off Road a los pequeños ayuntamientos y fincas privadas por donde pasa el recorrido para ayudar en el mantenimiento de los caminos.