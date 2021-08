El Calendario Pirelli 2022 se titula "On The Road" y cuenta con estrellas de la música fotografiadas por su compañero Bryan Adams en Los Ángeles y Capri. “En la carretera es donde he estado durante los últimos 45 años, porque la vida de un músico está hecha de carreteras, viajes, esperas en hoteles, horas en el escenario", explica el artista canadiense, que rodó la 48ª edición de The Cal en dos días de intenso trabajo en Los Angeles en junio, donde se reunieron la mayoría de los miembros del reparto, seguidos de una jornada más en Capri a finales de julio.

La presentación de “On The Road” tendrá lugar, como es habitual, este otoño, en noviembre, y marcará el regreso del Calendario Pirelli, que se suspendió el año pasado ante la emergencia de Covid. El tema del Calendario 2020 fue la versatilidad de las mujeres. El fotógrafo fue Paolo Roversi, cuyo "Looking for Juliet" fue una reinterpretación fotográfica de la tragedia de Shakespeare. Julieta está interpretada por nueve mujeres, que crean una personalidad sencilla y a la vez complicada, e ingenua y a la vez apasionada hasta el punto de que el amor la lleva a quitarse la vida. Roversi explora las complejidades del universo femenino buscando la "Julieta" que hay en cada mujer. La belleza, la fuerza, la ternura y el coraje conviven en una misma figura, como vemos en los gestos, las palabras, las sonrisas, las lágrimas y los ojos de las protagonistas, entre las que se encuentran Emma Watson, Claire Foy, Rosalia, Indya Moore y Christen Stewart.

LA HISTORIA DEL CALENDARIO PIRELLI

El Calendario Pirelli, también conocido como "The Cal", fue una idea de Pirelli UK Limited, la filial británica del Grupo, que trabajó en el proyecto con un amplio margen de maniobra. En 1964, los británicos, buscando una estrategia de marketing que ayudara a Pirelli a diferenciarse de la competencia nacional, designaron al director de arte Derek Forsyth y al fotógrafo británico Robert Freeman, famoso por sus retratos de los Beatles, para que realizaran lo que era un proyecto totalmente innovador para su época.

El resultado fue un producto refinado y exclusivo, con connotaciones artísticas y culturales que desde el principio lo diferenciaron del mundo de la moda y el glamour. Desde entonces y durante 50 años, "The Cal" ha seguido marcando el paso del tiempo con imágenes de los fotógrafos más aclamados del momento, capturando e interpretando la cultura contemporánea y marcando a menudo nuevas tendencias.

Desde 1964 hasta 2020, se han realizado un total de 47 Calendarios Pirelli con la participación de 37 fotógrafos distintos. La 48ª edición, el Calendario Pirelli 2022 -del músico y fotógrafo Bryan Adams- se presentará en noviembre de 2021.

La historia del Calendario Pirelli puede dividirse en tres períodos: