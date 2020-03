Nissan entrega su vehículo eléctrico 7.000, un Nissan LEAF

Nissan lideró en 2019 el segmento que está llamado a convertirse en uno de los pilares del sector automovilístico, el del vehículo eléctrico. Nunca en la historia una marca había matriculado tantos vehículos eléctricos como Nissan lo hizo el año pasado. En total, Nissan vendió 2.191 unidades, lo que representó un 25,7% más que en el mismo período del año anterior. Este volumen representa una cuota de casi un 19% en el mercado español del vehículo eléctrico.

Por modelos, el Nissan LEAF finalizó el ejercicio con un volumen de 1.510 unidades, lo que representó un 25% más que el año anterior. Este vehículo ha marcado un nuevo récord en España pues nunca antes se había conseguido matricular tantos Nissan LEAF como en el año 2019. El Nissan LEAF alcanzó una cuota de mercado del 15%.

Por su parte, la furgoneta eléctrica "made in Spain", la Nissan e-NV200 también registró un nuevo récord para el mercado español, matriculando un total de 681 unidades, lo que significó un crecimiento del 45,5%, obteniendo una cuota de mercado del 36%, es decir, más de una de cada tres furgonetas eléctricas matriculadas en 2019 en España fue una Nissan e-NV200.

Francesc Corberó, Director de Comunicación de Nissan Iberia ha señalado al respecto que "la movilidad eléctrica todavía representa en España una cuota de mercado baja, pero sin duda, este año 2020 asistiremos a una explosión del mercado electrificado pues el consumidor ya está preparado para ello y las infraestructuras de carga se están adecuando cada vez más rápido a las necesidades de la movilidad eléctrica. Entregar el vehículo 7.000 en España es un hito que ninguna marca ha conseguido hasta ahora y de la que nos sentimos especialmente orgullosos en Nissan al ser pioneros de la tecnología que cambiará el mundo de la movilidad".

Por su parte, Raul Obon (cliente) del vehículo eléctrico 7.000 comentó al respecto de esta entrega: "La verdad es que no me esperaba esto! Compré el coche y cuando me dijeron que me lo entregaban coincidiendo con el cliente 7.000 del vehículo eléctrico me hizo mucha ilusión. Para un profesional del taxi, tener un vehículo eléctrico significa ganar en calidad de vida, gracias a los ahorros económicos que conseguiré con el nuevo vehículo que me supondrán un ahorro importante del tiempo conduciendo el taxi, podré dedicar más tiempo a otros quehaceres de mi vida personal y familiar".

Raúl Obon ha sido el cliente 7.000 de vehículos eléctricos Nissan en España. NISSAN