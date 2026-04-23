Jorge Lorenzo, homenajeado en el 40 aniversario del Circuito de Jerez

El mallorquín Jorge Lorenzo fue uno de los legendarios pilotos españoles galardonados en los actos de conmemoración del 40 aniversario del Circuito de Jerez, que ha acogido más de cinco mil carreras desde su creación. Otros deportistas premiados en la ceremonia celebrada el pasado miércoles fueron Álex Crivillé, Dani Pedrosa, Sito Pons, Jorge Martínez ‘Aspar’ y Ángel Nieto.

El acto se desarrolló en el Teatro Villamarta de la localidad, que acogerá desde este viernes la cuarta prueba puntuable del Campeonato del Mundo de MotoGP, con la que se pone colofón a la celebración de la efeméride del nacimiento, hace cuatro décadas, del trazado andaluz, sede del Mundial de Motociclismo de manera ininterrumpida desde 1987.

En el caso del fallecido Ángel Nieto, el premio fue recogido por su hijo Pablo. También fueron distinguidos el malogrado piloto de Fórmula Uno Ayrton Senna; el consejero delegado de la empresa organizadora del Mundial, Carmelo Ezpeleta; la mítica firma italiana Ferrari; y el piloto jerezano Antonio Sánchez ‘Peluqui’, que falleció en un accidente en las carreras urbanas del pasado siglo que supusieron el germen para la construcción del trazado permanente jerezano.

En esta Gala del 40 Aniversario, además de los galardones correspondientes a los pilotos de leyenda que dan su nombre a diferentes curvas del circuito, también fueron premiados representantes de administraciones, federaciones y personalidades del mundo del motor.

Otros premiados

Entre estos premiados se encuentran otras figuras que han dado proyección mundial a Jerez, como los pilotos de Fórmula Uno Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr. y Luis Pérez-Sala; el primer campeón del mundo español de Superbike, Carlos Checa; o el sevillano José Antonio Rueda, primer andaluz campeón del mundo de motociclismo de velocidad, que dio sus primeros pasos deportivos en el Circuito de Jerez.

Otros galardonados fueron el que fuera alcalde de Jerez en la inauguración del trazado andaluz, Pedro Pacheco, así como las instituciones Ayuntamiento de Jerez, Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz.

En esta gala de aniversario fueron distinguidos los directores del circuito en estos cuarenta años: José Ramón García, Juan Álvarez, Juan Baquero, Cornelio Vela y Cayetano Gómez, además de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

También fueron reconocidas la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), la Real Federación Motociclista Española (RFME), la Real Federación Española de Automovilismo (RFEdA), la Federación Andaluza de Automovilismo (FAA), la Federación Andaluza de Motociclismo (FAM) y la Asociación Internacional de Equipos de Motociclismo (IRTA).