Motociclismo | MotoGP
La última carrera del año para Joan Mir e Izan Guevara
Los pilotos mallorquines acaban la temporada 2025 en el Gran Premio de Valencia tras conseguir tres podios este curso
Está siendo un gran 2025 para Joan Mir. El mallorquín se ha redimido después de dos años con resultados muy discretos tras aterrizar en Honda en 2023. Tras subirse al podio dos veces esta temporada, busca una última alegría en el GP de Valencia para confirmar que ha vuelto a pelear para subirse al podio con regularidad en MotoGP.
Joan Mir quiere irse de vacaciones con un buen sabor de boca. Se retiró tanto en la prueba esprint como en la carrera del GP de Portugal la semana pasada por problemas mecánicos. Por eso necesita completar un buen último fin de semana para que este año no le deje un gusto amargo por los dos últimos grandes premios.
Conseguir el tercer puesto en el GP de Japón fue una liberación para Mir. Se subió al podio casi cuatro años después y confirmó el paso adelante que estaba dando en 2025: «Este podio significa mucho esfuerzo. Me hace recordar la apuesta arriesgada de venir a Honda cuando estaba en el peor momento de la historia y apostar por esta fábrica cuando nadie lo hacía. He tardado mucho en disfrutar de estos momentos y esperaba haber podido luchar por esto mucho antes».
Unas semanas después, en el Gran Premio de Malasia, el mallorquín confirmó que el resultado en Japón no fue casualidad. Repitió el mismo puesto y sumó su segundo podio con la escudería japonesa tras protagonizar la remontada del día del séptimo al tercer puesto.
En la general ocupa el decimoquinto lugar. Es un puesto discreto, que se debe a sus múltiples caídas, algunas provocadas por rivales que no pudo evitar Mir. Ha sido un año con altibajos, donde las alegrías pesan más que las decepciones.
Augusto Fernández
El mallorquín Augusto Fernández también competirá en el GP de Valencia. El piloto probador ha recibido su quinta invitación de Yamaha tras las de Aragón, Brno, Misano y Sepang y, más allá de puntuar, su objetivo es obtener datos del motor V4 antes de que comiencen los test de pretemporada de 2026. «Estoy feliz de volver a competir, y especialmente de volver a hacerlo en Valencia. Tengo muchas ganas de seguir mejorando el prototipo con motor V4 y de recopilar más datos. Será un fin de semana importante para decidir la dirección que tomaremos durante este invierno y el próximo año», señaló Augusto.
Por otra parte, Izan Guevara también quiere volver a subirse al podio en la última prueba del año. El piloto mallorquín de Pramac Yamaha está firmando una temporada muy regular, como lo demuestra su undécimo puesto en la general. Consiguió la segunda posición en el GP de Indonesia, un lugar al que tratará de regresar en el circuito de Cheste en esta última carrera del año.
