Izan Guevara logra en Indonesia el primer podio del año: «He trabajado muy duro»

Izan Guevara (Boscsocuro) ha sido uno de los protagonistas de la carrera de Moto2 en el Gran Premio de Indonesia, que se ha adjudicado el brasileño Diogo Moreira (Kalex). El piloto mallorquín ha sido tercero al bajarse la bandera a cuadros, en su primer podio de la temporada.

El mallorquín festejó por todo lo alto su tercer puesto, que finalmente se convirtió en una segunda posición tras la descalificación Manuel González, líder del campeonato y que había sido segundo en la meta, por una infracción técnica (utilizar un software no homologado, concretamente una versión anterior).

«Estoy muy feliz. He trabajado muy duro para este momento, y mi equipo también», ha señalado al final de la carrera el piloto del equipo Pramc Racing, que ha recordado que «el comienzo de la temporada fue duro».

«Nunca nos rendimos»

«Pero nunca nos rendimos, y el podio se acercó cada vez más», ha asegurado Guevara, que ha explicado cómo se ha desarrollado la temporada: «Mi problema a menudo era no ser lo suficientemente rápido los sábados, pero en las últimas tres carreras he estado mejorando en la clasificación». «El equipo siempre ha confiado en mi potencial, y ahora los resultados están llegando», ha sentenciado el palmesano.

«Quiero agradecer a BLU CRU Pramac Yamaha por creer en mí, y ahora es el momento de disfrutar de este momento», ha concluido el mallorquín.