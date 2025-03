Marc Márquez no deja ni las migajas en el GP de Argentina

Sigue la Copa Márquez. De nuevo, otra vez y van cuatro carreras, los dos hermanos campeones de Cervera (Lleida) volvieron a demostrar que, en este inicio de Mundial de MotoGP, son los más fuertes, los mejores, los más listos, los más rápidos, los candidatos a la victoria, al podio y, quién sabe si al título mundial de la máxima categoría.

Este domingo, en Termas de Río Hondo, ante 79.222 apasionados aficionados, los Márquez Alentá volvieron a protagonizar una carrera gloriosa, única, recordando, sin duda, la época en la que, siendo niños, corrían en los aparcamientos de las grandes superficies, en los pequeños circuitos de karting, mientras papá Julià los vigilaba y cuidaba y mama Roser les tenía listos los macarrones, su plato preferido.

[Consulta el calendario de la temporada del Mundial]

Àlex, el 'hermanísimo, el muchacho que lleva 226 grandes premios a sus espaldas y este domingo podía soñar con su primera victoria en MotoGP, mandó durante buena parte de la carrera al aprovechar un despiste, en la vuelta 5, cuando Marc se fue largo en la curva 1 de Termas de Río Hondo. "Le ví que se abría demasiado y pensé 'venga, inténtalo', y me colé por dentro. Aunque ya sabía que iba a ser muy complicado mantenerlo ahí detrás todas las vueltas", comentó Àlex, que reconoció, cuando Marc le superó al final de la tremenda recta de 1.066 metros para arrebatarle la primera plaza, "que, al menos, esta vez sí he estado muy cerca de mi primera victoria, que ojalá llegue este año".

"Àlex ha corrido fabulosamente bien y me ha forzado a pilotar al límite, con 'salvada' incluida. Àlex está estupendo y seguro que lo veré ganar este año" Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo

Lo de Marc, de nuevo, fue tremendo. No dejó migaja alguna sin comerse. Lleva dos grandes premios consecutivos consiguiendo todos, todos, todos los récords y marcas. Tanto en Tailandia como en Argentina, el 'caníbal', como le llaman en Italia, ha ganado las cuatro carreras, con dos 'poles' y dos vueltas rápidas. Esta vez no solo homenajeó al mítico Ángel Nieto, logrando empatarle a 90 victorias ("él fue el maestro de todos, él fue quien inventó esto en España, él fue quien nos empujó a todos, va por él, por descontado"), sino que también empató con el australiano Mick Doohan, otro monstruo de las dos ruedas, al lograr la 'pole', la victoria y la vuelta rápida en un mismo GP, por 28ª vez, como Doohan.

Marc elogia a Àlex

"No ha sido nada fácil, pues Àlex ha hecho una carrera fabulosa. He tenido que apretar y jugármela en más de una ocasión", comentó Marc. "En la vuelta 16 tuve que protagonizar una de mis famosas 'salvadas', que hacía tiempo que no hacía, lo que significa que iba muy forzado. Luego, en el primer intento de adelantar a Àlex, perdí agarre. Tuve que abrirme mucho y me volvió a pasar, así que, el segundo intento, faltando cuatro vueltas, me lo preparé mejor y apreté firme al final de la larga recta. Y me colé. Àlex me lo ha puesto muy difícil, demostrando que este es su año y que, seguro, ganará más de un GP".

[Consulta la clasificación de MotoGP]

Marc, que insistió en dedicarle semejante carrerón al '12+1' "pues él fue quien nos abrió las puertas a muchos, a todos, de este maravilloso y apasionante deporte", reconoció que su hermano le forzó tanto, tanto, que "he tenido dos o tres sustos, aunque solo uno, esa 'salvada', se ha podido ver por televisión, el tío esta corriendo de maravilla y así como en Tailandia lo tenía todo controlado o bastante controlado, aquí he tenido que dar lo mejor de mí, que es lo que toca, sí, para poder derrotarle. Ya ves, mi hermano siendo mi primer rival en la lucha por el título, ¡tremendo!, soy tan feliz por eso como por haber repetido victoria".

"Es precioso, muy bonito, que Marc, al que papá quería y admiraba mucho, le haya dedicado la victoria, su triunfo 90, los mismos que conquistó papá. Muchas gracias, es un momento muy emotivo" Pablo Nieto — Hijo de Ángel Nieto

Ni que decir tiene que Pablo 'Pablete' Nieto, uno de los hijos del gran Ángel, dio las gracias a Marc por recordar a su padre. "Papá, todo el mundo lo sabe, quería muchísimo a Marc, siempre lo admiró. Y que ahora Marc consiga su triunfo 90 y lo celebre con todos nosotros es maravilloso y muy de agradecer".

Los Márquez Alentá no tuvieron rival, pues tanto Franco Morbidelli (Ducati), que se la jugó con neumático blanco trasero cuando todos los favoritos llevaban el medio, estuvo siempre a más de un segundo de los hermanos de Cervera. Ya no digamos el bicampeón 'Pecco' Bagnaia, que debió de conformarse con la cuarta plaza y está ya a 31 puntos del líder del Mundial, Marc Márquez, es decir a más de un GP.

Clasificación GP: 1. Marc Márquez (Ducati), 41 minutos 11.100 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 1.362 segundos; 3. Franco Morbidelli (Ducati), a 4.695 segundos; 4. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a 5.536 segundos y 5. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 5.536 segundos

[Siguiente carrera del Mundial de motociclismo]

Mundial de MotoGP: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 74 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 58; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 43; 4. Franco MORBIDELLI (Italia), 37 y 5. Ai OGURA (Japón), 25.