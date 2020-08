Dovizioso prolonga la tiranía de Ducati en Austria

El piloto italiano Andrea Dovizioso mantuvo su idilio personal y el de Ducati en el Red Bull Ring al imponerse este domingo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Austria, cuarta cita del Mundial, que estuvo marcada por el gran susto que sufrió el italiano Valentino Rossi (Yamaha) tras la caída del italiano Franco Morbidelli (Yamaha) y del francés Johann Zarco (Ducati).

El toque en la octava vuelta entre estos dos pilotos envió a ambos al suelo, pero, aún peor, dejó sus motos sin control por el trazado austriaco, una de las cuales, rebotada y con mucha potencia volvió por los aires a la pista justo cuando pasaban Rossi y su compañero Maverick Viñales. La moto pasó entre ambos, pero muy cerca de impactar con 'Il Dottore', cuyos gestos y cara al llegar al 'box' tras la consiguiente bandera roja decían el miedo que pasó en un tenso momento, el segundo del día tras el sucedido en Moto2.

La suspensión de la carrera y su reanudación desde la salida perjudicó los deseos del español Pol Espargaró (KTM), que marchaba en cabeza tras una buena primera salida en la que ya quedó claro que las Ducati, las KTM y las Suzuki eran las más fuertes, todo lo contrario que las Yamaha que pese a la 'pole' de Viñales no parecían en condiciones de pelear por los puestos delanteros.

Incluso el líder del campeonato, Fabio Quartararo cometía un error y se marchaba fuera de la pista para retornar en la última posición. La bandera roja le echó una mano en su intento de remontada y las caídas posteriores también le ayudaron, pero el de Niza no pudo ya estar con los mejores y acabó noveno.

La segunda salida no cambió en exceso el panorama, aunque Viñales acabó en la cola del grupo sin error aparente. Las Ducati del australiano Jack Miller y de Andrea Dovizioso tiraban con fuerza y Pol Espargaró trataba de no perder la estela, seguido por las Suzuki de Alex Rins y un Joan Mir que había sido el mejor en el 'warm up'.

Sin embargo, como le sucediera hace una semana en Brno, el menor de los Espargaró se fue al suelo a falta de doce vueltas tras un toque con la KTM del portugués Miguel Oliveira, y se despidió de sus opciones. 'Dovi' logró por fin coger a Miller, secundado por un Rins muy ambicioso y que acabó por el suelo cuando adelantaba al italiano para ponerse primero.

Sin la amenaza del catalán, el de Forlimpopoli pudo sacar el máximo partido a su 'Desmosedici' para abrir hueco y sumar su primera victoria del año, repitiendo el éxito del año en el Red Bull Ring donde ya tiene tres triunfos tras el de 2017, y justo el día después de confirmarse que no seguirá con la marca de Borgo Panigale. Por detrás, Joan Mir superaba en los últimos giros a Miller para acabar segundo y conseguir su primer podio en la categoría 'reina'.

Brad Binder finalizaba cuarto en la única alegría para KTM en su primera carrera de 'casa', por delante de un Valentino Rossi al que ni el susto le impidió rayar de nuevo a buen nivel. Quartararo acababa octavo para mantener el liderato con once puntos de ventaja sobre 'Dovi' y 19 sobre un Viñales que se recuperó para terminar décimo.