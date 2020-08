Resultado y clasificación del Gran Premio de Austria de MotoGP

Grave accidente

?? ¡Tremendo accidente entre @JohannZarco1 y @FrankyMorbido12!



Salen volando las motos y no se llevan a @ValeYellow46 y @mvkoficial12 de milagro



El italiano(Ducati Desmosedici GP20) refrendó el anuncio de su despedida del fabricante italiano con una victoria en solitario en elP, que se disputó en el circuito Red Bull Ring de Spielberg,(Ducati Desmosedici GP20).Miller sorprendió a todos sus rivales en la salida para tomar unos metros de ventaja sobre la Ducati oficial del italiano Andrea Dovizioso y también respecto al español Pol Espargaró (KTM RC 16), mientras que todas las Yamaha se quedaron algo rezagadas.Al término de la primera vuelta, la ventaja de Miller no era significativa y tanto Dovizioso como Espargaró estaban tras su estela pero también Joan Mir con su Suzuki GSX RR, que hizo una muy buena salida, y tras su estela llegó el también españolpero que no estuvo demasiado avezado en el momento de la salida.Un poco más atrás, el francés Fde cabeza y no era el único ya que desde más atrás el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), vencedor del Gran Premio de la República Checa, se esforzaba por llegar hasta el grupo de cabeza.para ponerse tras la estela de Jack Miller, aunque el italiano intentó en varias ocasiones recuperar su posición y no se dio cuenta de que, por detrás, Joan Mir le estaba estudiando para superarlo en la quinta vuelta.En la sexta vuelta y todavía con Jack Miller, la situación de carrera tras él era con Pol Espargaró, Joan Mir, Andrea Dovizioso, Miguel Oliveira (KTM RC 16), que superó a las dos Yamaha de Fabio Quartararo, que se coló y se tuvo que salir de la pista para regresar en última posición, y Maverick Viñales,y Franco Morbidelli en una larga lista de pilotos que rodaban todos muy juntos.Al final de ese giro Pol Espargaró adelantó a Jack Miller para ser él quien marcase el ritmo con vuelta rápida de carrera incluida -dos consecutivas-, mientras atrás del todo el líder del mundial intentaba recuperar algo del excesivo terreno perdido por su error.Pero en el octavo giro, cuando el francés(Ducati Desmosedici GP19) adelantó al italiano(Yamaha YZR M 1), la rueda trasera de su moto tocó la delantera del italiano y ambos perdieron el control, saltando por los aires, mientras la moto del francés y la del italiano continúan rectas; una se estrella contra las defensas del trazado -Zarco- pero ambas saltan por los aires por encima del español Maverick Viñales y Valentino Rossi , los pilotos oficiales de Yamaha, sin llegar milagrosamente a tocarlos.Sólo Morbidelli pareció estar algo "tocado", pero abandonó por su propio pie la carrera en la ambulancia de las asistencias médicas.Una vez se limpió la pista se procedió a dar una segunda salida a veinte vueltas en la que los neumáticos podían jugar su baza pues en el caso de Pol Espargaró, líder de la primera parte de la carrera, ya no tenía neumático trasero intermedio y tuvo que salir con el compuesto blando.Aun así no falló en la salida,, pero el australiano le devolvió el adelantamiento antes de concluir el primer giro, con Fabio Quartararo y Maverick Viñales en posiciones muy retrasadas, de hecho el español pasó último esa primera vuelta.Miller dio la impresión de poder escaparse y tomó unos metros de ventaja sobre, quien no dio la impresión de poder tener el mismo ritmo de la primera parte de la carrera y por detrás le empezaban a "achuchar" los dos pilotos de Suzuki, Joan Mir y Alex Rins.Al final de la quinta vuelta, Alex Rins aprovechó un pequeño error de Pol Espargaró, que se abrió en exceso, para meterse por el interior y colocarse en la tercera posición, aunque el de KTM no tardó demasiado en recuperar la plaza y entre ellos comenzó un pequeño rifirrafe que se saldó en favor del de Suzuki, que enseguida se puso tras el rebufo de Dovizioso.Poco después,en la curva cuatro en un incidente en el que se vio involucrado con el también piloto de KTM, el portugués, que entró completamente colado en la curva y se llevó por delante al español, que abandonó la pista por su propio pie pero muy cabreado, después de haber sido líder en la primera carrera.Delante,había superado a Andrea Dovizioso y también a Jack Miller, pero sus ímpetus acabaron por los suelos en la curva seis cuando se acababa de colocar líder, un poco colado en su trayectoria, y fue el otro piloto de Suzuki, Joan Mir, quien se puso tras el rebufo de las dos Ducati.Dovizioso asumió el rol de líder desde esos instantes y poco a poco se fue distanciando tanto de Miller como de Mir camino de su tercera victoria en el Red Bull Ring de Spielberg y la decimoquinta en su trayectoria deportiva en MotoGP., con Iker Lecuona (KTM RC 16) noveno, por delante de Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y de Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP). Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) fue decimocuarto y Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19) se quedó fuera de los puntos al atravesar la línea de meta decimosexto.