Pol Espargaró mantiene la racha de KTM y manda en los libres de Austria

El español Pol Espargaró (KTM RC 16) se encargó de mandar al término de una primera jornada del Gran Premio de Austria de MotoGP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, que bien se podría decir se disputó a medias por culpa de la lluvia que por la tarde cayó sobre el trazado.

Espargaró consiguió el mejor tiempo del día por la mañana, al rodar en 1:24.193, mientras que por la tarde el más rápido fue el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) que al final de la sesión rodó en 1:26.475.

Hubo pocos "valientes" que salieran a pista en los primeros minutos, con la lluvia como principal protagonista, y entre los que lo hicieron estuvieron el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), que apenas dio una vuelta para ver el estado del asfalto, y el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), que completó tres vueltas antes de entrar en su taller justo cuando salía el español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), con el único tiempo de la sesión por entonces, 1:39.484.

El resto de pilotos se dedicaron a esperar desde sus talleres una mejoría de las condicione del asfalto, pues en realidad hubo una parte que se encontraba completamente mojado y otra que estaba seca.

El siguiente en salir al asfalto para comprobar el estado fue el también español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que dio varias vueltas al asfalto con un mejor crono de 1:40.346 pero sin poder hacer una vuelta completa en las mejores condiciones con los neumáticos de agua, como Oliveira.

El francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19) fue el cuarto en salir desde la calle de talleres para comprobar el estado de la pista y tras él se fueron animando otros muchos pilotos ya equipando sus motos con neumáticos para seco, pero con la convicción de que no había tiempo suficiente para mejorar los registros matinales.

Y así fue, pues los mejores tiempos se quedaron muy lejos de los de la mañana y el hecho de que mañana pudieran cumplirse las previsiones de que la lluvia se erija en protagonista desde primera hora, podría obligar a una serie de pilotos relevantes a pasar por la primera clasificación al quedar fuera de los diez primeros.

Ese sería el caso de pilotos oficiales como el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), los italianos Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), el vencedor del Gran Premio de la República Checa, o los españoles Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V).



Lowes lidera en Moto2

El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) se llevó el duelo que protagonizó con el español Jorge Martín (Kalex) en los últimos minutos de la segunda tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Austria de Moto2 en el circuito Red Bull Ring de Spielberg.

Lowes logró el mejor tiempo absoluto de una jornada que estuvo marcada por la aparición irregular de la lluvia pero que, al final permitió que los pilotos de Moto2 fuesen los únicos que mejoraron en gran medida los registros matinales.

Tras el duelo entre Lowes y Martín concluyeron el británico Jake Dixon (Kalex) y Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), aunque la tercera plaza en el cómputo global del día fue para el italiano Marco Bezzecchi, por delante del español y con el británico quinto y Jorge Navarro (Speed Up), en la sexta posición.

Las condiciones meteorológicas mejoraron sensiblemente cuando tocó el turno de salir a pista a los pilotos de Moto2, entre los que el español Jorge Martín (Kalex) fue el primero en marcar un tiempo de referencia, 1:29.797, que se acercaba a escasamente seis décimas de segundo del registro matinal, cuando el más rápido fue el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), con 1:29.133.

Y aún arañó una décima de segundo más Jorge Martín una vuelta más tarde, al rodar en 1:29.619, un registro con el que dejó entrever que quizás los pilotos de Moto2 iban a ser los únicos que iban a conseguir mejorar sus tiempos matinales, siempre y cuando se mantuviesen las condiciones meteorológicas.

No tardaron en superarlo tanto el italiano Enea Bastianini (Kalex), vencedor de los dos últimos grandes premios disputados, que se acercó a milésimas de su registro matinal, 1:29.555 por 1:29.593 por la tarde, como el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que había sido el más rápido por la mañana.

Aunque a Jorge Martín se le vio con muchas ganas de mejorar y enseguida recuperó la primera plaza al rodar en 1:29.405 a menos de dos décimas de segundo de su mejor tiempo de la mañana.

Entre Jorge Martín y Sam Lowes se estableció un bonito duelo pues tras mejorar su tiempo el británico (1:29.065), el español continuó con su ritmo de vuelta rápida y en su siguiente giro se convirtió en el primero en bajar del minuto y 29 segundos para recuperar la primera plaza con 1:28.995.

En la siguiente fue Sam Lowes el que por apenas diez milésimas de segundo batió a Martín al rodar en 1:28.985, siendo ambos los claros protagonistas de la jornada.

Arón Canet (Speed Up), que no mejoró su tiempo de la mañana acabó en la octava posición, Xavier Vierge (Kalex) que sí bajó en unas tres décimas de segundo su tiempo matinal fue decimotercero y por tanto con el pase a la segunda clasificación garantizado por ahora, no así Marcos Ramírez (Kalex), vigésimo primero, Héctor Garzó (Kalex), vigésimo quinto, o Edgar Pons (Kalex), vigésimo séptimo.



Arbolino, el más rápido en Moto3

En Moto3 la lluvia que comenzó a caer en el último tercio de la segunda tanda validó los tiempos de la mañana, cuando el italiano Tony Arbolino (Honda) había sido el más rápido, por delante del británico John McPhee (Honda) y el español Jaume Masiá (Honda).

Uno de los pocos pilotos que mejoró respecto a la mañana fue el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda), que lo hizo para ascender a la octava posición, como también el italiano Dennis Foggia (Honda), vencedor en la República Checa, que se colocó duodécimo y por tanto con "billete" para la segunda clasificación directa.

Raúl Fernández (KTM) consiguió la sexta posición, entre el italiano Niccolo Antonelli (Honda) y el japonés Kaito Toba (KTM), con el líder del mundial, el español Albert Arenas (KTM), décimo.