Marcos Ramírez gana en Silverstone y se lleva la gloria en Moto3

El español Marcos Ramírez (Honda) consiguió una segunda y laboriosa victoria en la presente temporada al imponerse en el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3 que se disputó este domingo en el circuito de Silverstone, por delante de los italianos Tony Arbolino (Honda) y Lorenzo Dalla Porta (Honda), con los que disputó el triunfo hasta los últimos metros.



Lorenzo dalla Porta aumenta con esta tercera posición su ventaja en la clasificación provisional del mundial de 1 a 14 puntos respecto al español Arón Canet (KTM), quien sufrió una caída y se vio forzado a remontar desde la última hasta la decimotercera posición, con todo un buen resultado dadas las circunstancias que tuvo que afrontar.





Moto3 (17 vueltas, 100,300 kmts.):

Apenas unos cuantos pilotos optaron por el compuesto de neumático blando, el británico John McPhee, el japonés Kazuki Masaki y el surafricano Darryn Binder, a pesar de que el fabricante de neumáticos Dunlop señaló que podrían llegar "muy justitos" al final de las 17 vueltas, pero que luego se mostró como una decisión poco acertada por el desarrollo final de la carrera.Y, nada más apagarse el semáforo el italianopero enseguida se puso tras su estela el líder del mundial, su compatriota Lorenzo dalla Porta (Honda), que buscó con ahínco la oportunidad de poner tierra de por medio respecto al español Arón Canet (KTM), obligado a salir desde la cuarta línea.Yade la carrera por delante de Arbolino, con Canet en una retrasada decimotercera plaza, en la parte trasera del grupo, mientras que el mejor español en esos instantes era Raúl Fernández (KTM), tercero de entrenamientos a pesar de tener un fuerte golpe en su tobillo derecho que le impedía hacer libremente los movimientos en esa articulación.El tirón inicial de Lorenzo dalla Porta propició que se cortase un poco el grupo ya en la tercera vuelta, con seis pilotos por delante, Dalla Porta, Arbolino, McPhee, Sasaki, Ogura y Antonelli, en tanto que por detrás Albert Arenas (KTM) se iba por los suelos y Arón Canet (KTM) se iba por los suelos con él al no poder evitarlo.Canet, que iba el la zona más arriesgada del grupo, la más numerosa, intentó regresar rápido a la carrera, pero lo hizo ya en la última posición, lo queen la provisional del campeonato, mientras que el español, que hasta ahora era el único de la categoría que había puntuado en todas las carreras, se quedaba lejos de poder mantener ese estatus.El tirón de Dalla Porta no fue lo suficientemente fuerte como para que se rompiese definitivamente el grupo, en el que se fueron sucediendo las vueltas rápidas de carrera, la última de ellas del surafricano Darryn Binder (KTM), facilitada en gran medida por esa elección del compuesto blando de neumático trasero.Hasta trece pilotos aguantaron ese tirón de Lorenzo dalla Porta, que fue quien marcó el ritmo casi en todo momento, entre ellos los españoles Jaume Masiá (KTM) y Marcos Ramírez (Honda),y fue perdiendo posiciones rápidamente.El esfuerzo y el consumo de los neumáticos comenzó a pasar factura en algunos pilotos, como en el caso del italiano Romano Fenati (Honda), ganador en Austria, que se fue por los suelos en la curva 14, lo que de manera indirecta le permitió ganar una posición a Arón Canet, quien en su remontada era vigésimo tercero en el décimo giro, con su rival Dalla Porta firme en el liderato.Al comienzo del undécimo giro, Jaume Masiá cometió un error que le hizo irse largo y regresar a pista al final del grupo de cabeza, mientras Marcos Ramírez iba poco a poco ascendiendo posiciones para llegar hasta la cuarta plaza tras Dalla Porta, Arbolino y McPhee.en la decimotercera vuelta, pero tantodurante el recorrido para defender la posición hasta el final, a escasamente cuatro vueltas, en las que los "hachazos" entre todos ellos se convirtieron en una constante.Por detrás, Arón Canet continuó su particular remontada y a dos vueltas del final estaba en el grupo que luchaba por la decimocuarta plaza y en el que entre otros estaban Alonso (López (Estrella Galicia 0'0 Honda), Jeremy Alcoba (Honda), Sergio García Estrella Galicia 0'0 Honda) y Raúl Fernández (KTM).para superar tanto a Arbolino como a Dalla Porta para intentar cerrar todos los huecos hasta la bajada de la bandera de cuadros, objetivo que consiguió y que hizo que el trío entrase por ese orden, en tanto que Arón Cante concluyó su remontada en la decimotercera plaza, con Jaume Masiá en la undécima, y justo por delante de Jeremy Alcoba y Alonso López, mientras Raúl Fernández fue decimoctavo, con Sergio García tras él.1. Marcos Ramírez (ESP/Honda) 37:50.443 a 159,0 km/h.2. Tony Arbolino (ITA/Honda) a 0.2403. Lorenzo dalla Porta (ITA/Honda) a 0.3744. Niccolò Antonelli (ITA/Honda) a 0.4255. Tatsuki Suzuki (JPN/Honda) a 0.4956. Ayumu Sasaki (JPN/Honda) a 0.8167. John McPhee (GBR/Honda) a 1.0458. Dennis Foggia (ITA/KTM) a 1.2109. Celestino Vietti (ITA/KTM) a 1.23510. Ai Ogura (JPN/Honda) a 1.30011. Jaume Masiá (ESP/KTM) a 1.92112. Darryn Binder (AFS/KTM) a 7.34113. Arón Canet (ESP/KTM) a 12.31814. Jeremy Alcoba (ESP/Honda) a 12.62015. Alonso López (ESP/Estrella Galicia 0,0 Honda) a 12.861.........18. Raúl Fernández (ESP/KTM) a 13.53119. Sergio García (ESP/Estrella Galicia 0,0 Honda) a 13.752