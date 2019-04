Márquez, sobre Rossi: "Lo que está haciendo con 40 años es increíble"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quíntuple campeón del mundo de MotoGP, afirmó este martes que lo que está haciendo el italiano Valentino Rossi con 40 años es "increíble", aunque marcó distancias y subrayó que ser amigo de un rival, "sea Valentino o no", es algo "muy difícil, casi imposible".

"Valentino lo que está haciendo es increíble con 40 años, sobre todo la manera de mantener la motivación, mantener ese espíritu", señaló Márquez en una entrevista con Efe en Sao Paulo durante un evento de Estrella Galicia 0'0, uno de sus patrocinadores.

Las dos grandes estrellas de la categoría firmaron las paces en el circuito de Termas de Río Hondo. El italiano le estrechó la mano y felicitó al español por la victoria sobre el trazado argentino, una imagen muy distinta de la de hace un año, cuando los dos chocaron dentro y fuera de la pista.

Márquez señaló que "el tiempo pone todo en su sitio", aunque "lógicamente ser amigo de uno de tus rivales, sea Valentino o no, es muy difícil, casi imposible, porque luego en la pista hay rivalidad".

Sobre el mal inicio de su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, dijo que "quizá le está costando más, pero sigue teniendo el mismo talento de siempre", aunque, por otro lado, indicó que es "un rival que se aleja un poco más en el campeonato".

Pregunta (P): ¿Cuál es el balance después de las dos primeras carreras?

Respuesta (R): Bueno, muy bueno, sobre todo por empezar bien el campeonato. Yo cuento las cuatro primeras carreras como el inicio del campeonato, pero ya empezar con buen pie, con un segundo puesto y una victoria, poder estar líder del campeonato, pero sobre todo no perder la comba, esto es lo que más valoro en este inicio.

P: ¿Qué ha cambiado con respecto al año pasado?

R: No ha cambiado mucho, ha cambiado la moto lógicamente. Sí que el año pasado en Argentina no puntué, pero la velocidad estaba ahí y las sensaciones con la moto eran muy buenas también. Este año me siento rápido y los resultados han acompañado. Es cierto que quedan muchas carreras, pero la manera en la que trabaja el equipo te da confianza y es un plus más que tienes.

P: En Argentina ganó con una diferencia de casi diez segundos frente al segundo, ¿se le ha quedado pequeña la categoría?

R: De pequeña nada, pero sí hay fines de semana que por alguna razón te sientes con la moto una parte más de tu cuerpo, sientes una sensación especial. Te sale fácil y este fin de semana era uno de ellos y lo tienes que aprovechar, pero la categoría sigue siendo muy igualada.

P: Y ahora viene Austin, un circuito al que se adapta bien.

R: Austin es un circuito que también me gusta. De hecho, hay presión lógicamente. He ganado los últimos seis años allí así que bueno, todo el mundo espera mucho, pero lo que me ha enseñado la vida es que expectativas bajas y prudencia. Y si por equis razones no se puede ganar, tienes que entender que es una batalla solo y el final del campeonato es la guerra y nos interesa ganar la guerra".

P: Su arranque contrasta con el de Jorge Lorenzo, ¿es difícil adaptarse a la Honda o simplemente ha tenido mala suerte?.

R: Depende mucho del piloto, estilo de pilotaje, depende de cómo te encuentres en ese momento con la Honda. A Jorge quizá le está costando más, pero sigue teniendo el mismo talento de siempre. Al final acabará yendo rápido, seguro, pero bueno de momento lleva dos carreras, ha penalizado en puntos y esto para nosotros es un rival que se aleja un poco más en el campeonato.

P: ¿Le sorprendió que le tendiera la mano Rossi?

R: Cualquier cosa que pasa con Valentino mediáticamente tiene mucho boom porque es el piloto más mediático de la parrilla. Creo que lo que pasó el año pasado, lo dije aquí, no tenía problema en admitir que fue un error mío y por eso fui a pedirle disculpas. Lo importante es saber que has cometido tú el error, pero este año sí que la historia ha cambiado bastante.

El tiempo lo pone todo en su sitio y lógicamente ser amigo con uno de tus rivales, sea Valentino o no, es muy difícil, casi imposible, porque luego en la pista hay rivalidad, pero fuera de ella tiene que haber respeto.

P: ¿Rossi es su principal rival este año?

R: No me gustaría poner un nombre, pero quizá veo a (Andrea) Dovizioso un poco más peligroso, sobre todo a nivel de consistencia, el nivel que tiene en todos los entrenos... Es muy constante en todas las condiciones. Dovizioso será quizá el que ponga las cosas más difíciles este año, pero Valentino sigue estando ahí".

Lo que es curioso es que cada año hay nombres nuevos, pero al final salen los mismos. El año pasado acabamos Valentino, Dovi y yo los tres primeros del campeonato y este año seguimos igual.

P: ¿Se ve en el futuro compartiendo equipo con Rossi?

R: No creo, no creo... Hombre, si corre hasta los 50, porque nunca se sabe ya (risas), pero Valentino lo que está haciendo es increíble con 40 años, sobre todo la manera de mantener la motivación, mantener ese espíritu. Pero será difícil compartir equipo por los años.

P: ¿De dónde saca Márquez la motivación para estar arriba cada año?

R: De ganar, ¿quién se cansa de ganar? Cuando acabas el año y puedes celebrar un título, eso es lo que te hace motivar un año más, porque dices, quiero volver a repetir este momento de alegría y euforia, de compartir con los tuyos. Con 26 años no hace falta buscar extra motivación.

P: ¿No le llama correr en otras categorías del motor?

R: No, no, probé el año pasado un Fórmula Uno porque somos unos quemados del motor y si te dicen prueba un triciclo con motor, lo vas a probar, pero Moto GP es donde me encuentro cómodo, es mi pasión de vida, mi estilo de vida y espero mantenerme muchos años aquí.

P: Ha habido una polémica sobre unas declaraciones de Cal Crutchlow en las que dijo que no le hubieran sancionado en Argentina si hubiera ocurrido lo mismo con Márquez o con Rossi. ¿Qué opina?

R: Son cosas que dices en caliente, tienes el calentón ese de que te han penalizado. Seguramente Crutchlow podría haber hecho una gran carrera y estar en el podio en el GP de Argentina, pero se ha demostrado en el pasado que no se cortan nada en penalizar. Es lo bueno que tiene dirección de carrera, tener esa imparcialidad y que no le tiemble el pulso cuando tiene que penalizar el líder del campeonato o al que va el último.

P: ¿El Barcelona ganará este año la Liga de Campeones?

R: Como culé espero que sí, pero es difícil. Al menos es el único equipo español que queda en la Champions ahora, entonces como culé espero que sí.