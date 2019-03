Dovizioso gana a Márquez la primera batalla en MotoGP

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19) y el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) repitieron la historia que ambos protagonizaron en 2018 y ambos se jugaron el triunfo en el Gran Premio de Qatar de MotoGP en la última curva y el último centímetro del trazado de Losail. [Así te hemos contado en directo la carrera de MotoGP]



Si entonces ganó Dovizioso por escasamente 27 milésimas de segundo, en esta ocasión fueron solo 23 las milésimas de segundo con las que el italiano aventajo al español en la línea de llegada, en la que el británico Cal Crutchlow superó al español Alex Rins (Suzuki GSX RR).



El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) fue una de las primeras bajas destacadas de la carrera pues, quinto en los entrenamientos, en la formación de salida se le paró la moto antes de dar la vuelta de calentamiento y esa circunstancia le obligó a salir desde la calle de talleres para su desesperación.





El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19)y enseguida se puso al comando de la prueba, en tanto que Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) que había sido el más rápido de entrenamientos, falló al apagarse el semáforo y en el primer parcial ocupaba la sexta plaza.Por entonces, Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), su compañero de equipo, Jorge Lorenzo , ocupó la decimoquinta plaza y el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), era decimotercero.Al completarse el primer giro Dovizioso aguantó la presión del liderato, seguido por el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP19) y Marc Márquez, con el debutante Joan Mir (Suzuki GSX RR) en una más que meritoria sexta plaza, por delante de Viñales y de su compañero de equipo, Alex Rins, con Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) en la décima posición y su hermano Pol (KTM RC 16), decimocuarto. Jorge Lorenzo no daba muestras de poder reaccionar desde las posiciones traseras y en la segunda vuelta estaba en una discreta decimonovena posición, la misma vuelta en la queera ya cuarto tras la estela del británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V).para irse tras el rebufo de la Ducati de Dovizioso, pero la cabeza de carrera rodó por esos instantes compacta, aunque en fila india, con un primer corte tras la Ducati Desmosedici GP19 de Danilo Petrucci y Alex Rins superó a Joan Mir y a Cal Crutchlow antes de concluir el giro, e hizo lo propio instantes después Mir con el británico.tras el rebufo de su compañero de equipo Maverick Viñales Y no fueron fruto de la casualidad los adelantamientos de Alex Rins, que en la quinta vuelta superó tanto a Marc Márquez como a Andrea Dovizioso, aunque la velocidad punta de la Ducati le permitió recuperar la primera plaza en mitad de la recta pero entre todos ellos comenzó un espectacular duelo por la posición.seguidos muy de cerca por Joan Mir, Danilo Petrucci, que superó a Cal Crutchlow, Maverick Viñales y Valentino Rossi, el último de los integrantes del grupo más avanzado, con su compatriota Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) en cabeza del siguiente grupo.que tuvo que salir de la calle de talleres, rodó casi en todo momento incluso más rápido que la cabeza de carrera y ello le permitiópara ponerse tras el rebufo tanto de Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V) como de Andrea Iannone (Aprilia RS-GP) y lograr al final una meritoria decimosexta plaza., lo que le daba la oportunidad, sin demasiado éxito, de intentar cambiar de ritmo para dejar atrás a dos motos más veloces que la suya, tanto la Ducati de Dovizioso como la Repsol Honda de Márquez, a los que se unió la Ducati de Petrucci.En el décimo giro Márquez superó nuevamente a Petrucci y Rins para ponerse tras Dovizioso, que volvió a ser el líder y con Márquez tras su rebufo ambos tomaron algunos metros de ventaja sobre el trío formado por Petrucci, Rins y Crutchlow, con Mir intentando enlazar con ellos.Sin embargo,al trío que encabezó, iniciándose nuevamente una pelea por la posición cuando quedaban poco más de ocho vueltas para el final, en la que se pudo ver que los ingenieros de Suzuki avisaban al español para que pusiese el mapa electrónico de su centralita número tres (Mapping three).Detrás del grupo, Valentino Rossi comenzó su particular ataque y primero dio buena cuenta de Maverick Viñales y poco después de Joan Mir para colocarse sexto.y en ellas Rins cometió un error a final de recta tres vueltas del final que le hizo perder la tercera plaza con Crutchlow y volver a esforzarse para intentar, al menos estar sobre el podio de Losail.A menos de dos vueltas para el final y en una de las primeras curvas de derechas,, pero éste lo recuperó a final de recta, en el inicio de la última vuelta.Una vez más, como en 2018, ambos llegaron a la última curva sin ceder un milímetro al rival y, como entonces, la victoria fue para Andrea Dovizioso por escasamente 27 milésimas de segundo entonces y 23 en esta ocasión.por delante de Joan Mir, con Aleix Espargaró décimo, Pol Espargaró, duodécimo por delante de Jorge Lorenzo y Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP18), decimonoveno.