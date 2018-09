Horarios de MotoGP: Gran Premio de Aragón en Motorland

El Mundial dellega de nuevo a tierras españolas con la disputa del Gran Premio de Aragón , que transcurrirá en el asfalto de Motorland. La cita tendrá lugar este fin de semana, entre este

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) intentará aprovechar el calor de su afición para volver a la senda del triunfo y frenar el auge de unas Ducati que son ahora poderosas y que pretenden mantener su buena racha en el Gran Premio de Aragón de este fin de semana para dar emoción al Mundial de Motociclismo en la categoría de MotoGP.

Después de marcharse de vacaciones con dominio del campeonato, el actual campeón ha visto como tras el parón han aparecido las 'Desmosedici' en su plenitud, aunque quizá ya demasiado tarde como, salvo errores mayúsculos del ilerdense, para poder pelear por el título mundial.

Ducati ha vuelto a ser tan competitiva como en 2017 y se ha convertido en la gran dominadora actual de la parrilla después de adjudicarse los tres últimos Grandes Premios de forma consecutiva. El italiano Andrea Dovizioso se impuso en Brno (República Checa) y en el Marco Simoncelli (San Marino) y el español Jorge Lorenzo lo hizo entre medias en Spielberg. Nunca en la historia Ducati ha ganado cuatro carreras seguidas.

Pero el de Cervera, quizá más 'favorecido' en este escenario con la cancelación del Gran Premio de Gran Bretaña, ha sabido ser inteligente a este poderío de las motos de la fábrica Borgo Panigale y, aunque no sumado victorias, no ha fallado y ha solventado la situación con tres podios (tercero en la República Checa y segundo en Austria y San Marino).

De este modo, a falta de seis Grandes Premios, Marc Márquez sigue liderando la clasificación con cierta comodidad ya que maneja todavía un margen superior a dos carreras, 67 puntos, sobre 'Dovi', que se perfila de nuevo como su principal rival, ya que, aunque Valentino Rossi (Yamaha), está a tres puntos más, la 'M1' no parece una moto ganadora desde hace cierto tiempo.

Esta renta permite al piloto catalán ser inteligente y jugar con la calculadora en todo momento. El hexacampeón del mundo sabe que ahora ya no hay que tomar riesgos y su objetivo será continuar peleando por los podios y salir con el máximo de puntos antes de un tramo clave de la temporada, con la gira transoceánica de cuatro pruebas en cinco semanas, tres de ellas seguidas, donde los errores pueden costar aún más caro.

Además, Márquez acude a un circuito de MotorLand Aragón donde ha solido brillar en la categoría 'reina' con tres victorias en cinco visitas, entre ellas las dos últimas. Sólo no subió al podio en 2014 y 2015, víctima de dos caídas, y hasta el año pasado, la 'pole position' siempre había sido suya, por lo que su Honda rinde bien en el trazado aragonés, donde Dani Pedrosa, aún sin podios en su campaña de despedida, ganó en 2012.

Los horarios (en hora peninsular) del Gran Premio de Aragón de MotoGP son los siguientes (puedes seguir la carrera de MotoGP en directo aquí).



VIERNES

09:00h / 09:40h Moto3 (FP1)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP1)

10:55h / 11:40h Moto2 (FP1)

13:10h / 13:50h Moto3 (FP2)

14:05h / 14:50h MotoGP (FP2)

15:05h / 15:50h Moto2 (FP2)

SÁBADO

09:00h / 09:40h Moto3 (FP3)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP3)

10:55h / 11:40h Moto2 (FP3)

12:35h / 13:15h Moto3 (QP)

13:30h / 14:00h MotoGP (FP4)

14:10h / 14:25h MotoGP (Q1)

14:35h / 14:50h MotoGP (Q2)

15:05h / 15:50h Moto2 (QP)

DOMINGO

08:40h / 09:00h Moto3 (WARM UP)

09:10h / 09:30h Moto2 (WARM UP)

09:40h / 10:00h MotoGP (WARM UP)

11:00h / Moto3 (CARRERA)

12:20h / Moto2 (CARRERA)

14:00h / MotoGP (CARRERA)