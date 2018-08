Horarios de MotoGP: Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito Silverstone

Los pilotos españoles(Honda) y(Ducati), grandes animadores del Mundial de MotoGP durante las últimas semanas, llegan al Gran Premio de Gran Bretaña decididos a reeditar otro gran duelo tras su espectacular mano a mano en Austria, y el catalán dispuesto de paso a dar otro más el título mundial.

Durante la última prueba en el Red Bull Ring, Márquez y Lorenzo se adelantaron un total de once veces y tres de esas acciones se produjeron solo en la última vuelta, muestra del espectáculo que regalaron los dos pilotos españoles, en el que exhibieron su gran momento de forma.

Futuros compañeros de equipo en Honda la próxima temporada, ambos han exhibido buena sintonía esta semana a través de las redes sociales, pero en Silverstone prometen volver a recuperar sus 'peores' intenciones, en el caso de Márquez con el aliciente añadido de la revancha.

El de Cervera no acumula un buen historial en el trazado inglés, ya que solo ha ganado una vez allí desde que compite en la máxima categoría y ha sufrido dos abandonos en sus tres últimas visitas. Espera mejorar su historial para encadenar su sexto podio positivo y dar otro paso hacia el título.

HORARIOS DEL GP DE GRAN BRETAÑA EN SILVERSTONE



VIERNES

10:00h / 10:40h Moto3 (FP1)

10:55h / 11:40h MotoGP (FP1)

11:55h / 12:40h Moto2 (FP1)

14:10h / 14:50h Moto3 (FP2)

15:05h / 15:50h MotoGP (FP2)

16:05h / 16:50h Moto2 (FP2)

SÁBADO

10:00h / 10:40h Moto3 (FP3)

10:55h / 11:40h MotoGP (FP3)

11:55h / 12:40h Moto2 (FP3)

13:35h / 14:15h Moto3 (QP)

14:30h / 15:00h MotoGP (FP4)

15:10h / 15:25h MotoGP (Q1)

15:35h / 15:50h MotoGP (Q2)

16:05h / 16:50h Moto2 (QP)

DOMINGO

10:00h / 10:20h Moto3 (WARM UP)

10:30h / 10:50h Moto2 (WARM UP)

11:00h / 11:20h MotoGP (WARM UP)

12:20h / Moto3 (CARRERA)

15:30h / Moto2 (CARRERA)

14:00h / MotoGP (CARRERA)