Horarios de MotoGP: Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans

Este fin de semana prosigue el Mundial de2018 y lo hace en tierras galas con la celebración del, que se disputa en el circuito de Le Mans Sigue en directo este domingo las carreras en el circuito de Le Mans , cuarta prueba del calendario del Mundial de MotoGP

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) llega al Gran Premio de Francia, que se disputa este fin de semana en el circuito de Le Mans con ganas de sumar una nueva victoria tras la lograda en Jerez, pese a que se trata de un trazado que no es estadísticamente el suyo.

Aunque el circuito francés es proclive a las victorias españolas, pues desde la era de MotoGP de quince ediciones en diez se ha registrado un triunfo español, el más galardonado entre nuestros representantes no es Marc Márquez, sino Jorge Lorenzo con cinco, todas ellas con su "vieja" Yamaha YZR M 1.

Marc Márquez, líder del mundial de MotoGP tras su victoria en el Gran Premio de España y gracias a la "carambola" que dejó sin puntuar al italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) y los españoles Jorge lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) y Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) -prácticamente descartado éste último de la pelea por el mundial- es quien cuenta con más bazas de aspirar a la victoria en un circuito en el que ganó en 2014 y en 2011 en la categoría de Moto2.

No es, en cualquier caso, un circuito que le traiga demasiados buenos recuerdos al piloto de Repsol Honda, pues sus dos últimas apariciones se cuentan por caídas en Le Mans, tanto en 2017, que no pudo finalizar, como en 2016, cuando consiguió arrancar la moto para acabar la carrera decimotercero.

Sus dos victorias consecutivas en Austin y Jerez, unido al estado de forma por el que atraviesa el piloto y, sobre todo, por el excepcional rendimiento que está mostrando la Repsol Honda RC 213 V en cualquier tipo de circuito y circunstancia, permiten al campeón de Cervera (Lérida), ser el más claro aspirante a la victoria.

Los horarios (hora peninsular) del Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito de Le Mans serán los siguientes:

VIERNES

09:00h / 09:40h Moto3 (FP1)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP1)

10:55h / 11:40h Moto2 (FP1)

13:10h / 13:50h Moto3 (FP2)

14:05h / 14:50h MotoGP (FP2)

15:05h / 15:50h Moto2 (FP2)

SÁBADO

09:00h / 09:40h Moto3 (FP3)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP3)

10:55h / 11:40h Moto2 (FP3)

12:35h / 13:15h Moto3 (CLASIFICACIÓN)

13:30h / 14:00h MotoGP (FP4)

14:10h / 14:25h MotoGP (CLASIFICACIÓN 1)

14:35h / 14:50h MotoGP (CLASIFICACIÓN 2)

15:05h / 15:50h Moto2 (CLASIFICACIÓN)

DOMINGO

08:40h / 09:00h Moto3 (WARM UP)

09:10h / 09:30h Moto2 (WARM UP)

09:40h / 10:00h MotoGP (WARM UP)

11:00h / Moto3 (CARRERA)

12:20h / Moto2 (CARRERA)

14:00h / MotoGP (CARRERA)